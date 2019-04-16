Серебренников получил «Золотую маску» как лучший драматический режиссер

Режиссеру вручили награду за постановку «Маленьких трагедий» в «Гоголь-центре»

Кирилл Серебренников (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» за лучшую работу режиссера в драме. Об этом сообщается на странице фестиваля в Facebook.

Награду ему присудили​ за спектакль «Маленькие трагедии», который был поставлен в «Гоголь-центре».

«Спасибо большое, надеюсь, что вы мне это дали за то, что вам действительно понравился спектакль. Все это было невозможно без людей, которые делали этот спектакль. Это было бы невозможно без моего отца, который со мной каждую секунду, без Александра Сергеевича Пушкина», — сказал режиссер, получая награду, передает ТАСС. Он также призвал коллег «беречь свободу художника в театре».

Кроме того, балет «Нуриев», для которого Серебренников ставил сценографию, получил награду в номинации «Лучший спектакль в балете». Хореографом постановки, посвященной танцовщику Рудольфу Нурееву, выступил Юрий Посохов.