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Серебренников получил «Золотую маску» как лучший драматический режиссер
Режиссеру вручили награду за постановку «Маленьких трагедий» в «Гоголь-центре»
Кирилл Серебренников (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» за лучшую работу режиссера в драме. Об этом сообщается на странице фестиваля в Facebook.

Награду ему присудили​ за спектакль «Маленькие трагедии», который был поставлен в «Гоголь-центре».

«Спасибо большое, надеюсь, что вы мне это дали за то, что вам действительно понравился спектакль. Все это было невозможно без людей, которые делали этот спектакль. Это было бы невозможно без моего отца, который со мной каждую секунду, без Александра Сергеевича Пушкина», — сказал режиссер, получая награду, передает ТАСС. Он также призвал коллег «беречь свободу художника в театре».

Кроме того, балет «Нуриев», для которого Серебренников ставил сценографию, получил награду в номинации «Лучший спектакль в балете». Хореографом постановки, посвященной танцовщику Рудольфу Нурееву, выступил Юрий Посохов.

Общество
Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» за «Нуреева»

Церемония вручения наград фестиваля «Золотая маска» проходит 16 апреля в Большом театре. В номинации «Лучший спектакль в драме. Большая форма» награду получила «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал», поставленный Александринским театром, а в номинации «Лучший спектакль в драме. Малая форма» — постановка «Пианисты» новосибирского театра «Глобус». За лучшую работу драматурга «Золотую маску» вручили Михаилу Дурненкову, написавшему «Утопию» для Театра наций.

С августа 2017 года Серебренников находился под домашним арестом по делу «Седьмой студии». 8 апреля Мосгорсуд изменил его меру пресечения на ​подписку о невыезде.

Автор: Александра Федотова
Теги: Кирилл Серебренников, награда, «Золотая маска»
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Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» за «Нуреева»
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