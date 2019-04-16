Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» за «Нуреева»

Кирилл Серебренников вышел на сцену Большого театра во время вручения премии «Золотая маска» за лучший балетный спектакль «Нуреев». Он стал лауреатом вместе с командой исполнителей и постановщиков

Юрий Посохов (слева) и Кирилл Серебренников (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Художественный руководитель «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников вместе с командой балета «Нуреев» получил премию «Золотая маска» за лучший спектакль в балете, следует из сообщения на странице премии в Facebook.

Хореографом постановки выступил Юрий Посохов. Серебренников поставил сценографию. Премьера балета «Нуреев», посвященного танцовщику Рудольфу Нурееву, состоялась в Большом театре в 2018 году.

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Церемония вручения премии проходит сегодня в Большом театре.

«У нас была потрясающая команда, они все гении. Огромную помощь оказал нам сам Руди (Рудольф Нуреев. — РБК). Мне кажется, он доволен тем, что происходило вокруг спектакля. Он любил хайп, любил, чтобы было весело. У нас была максимально веселая жизнь вокруг этого спектакля», — сказал Серебренников со сцены (цитата по «РИА Новости»).