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Половина Панамы осталась без света и питьевой воды

Поздним вечером 15 марта часть провинций Панамы осталась без света. Причиной стал пожар в трансформаторе ТЭЦ, произошедший из-за частного генератора. Жители остались без питьевой воды из-за приостановки работы очистных сооружений

Половина Панамы осталась без света и питьевой воды
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Половина провинций Панамы осталась без электроснабжения. Это затронуло, в частности, столичный регион, провинции Колон, Чирики, Лос-Сантос, Эррер, Верагуас и Западная Панама, передает La Estrella de Panama.

Причиной стал пожар на теплоэлектростанции La Chorrera. Полковник Анхель Дельгадо из пожарной службы Панамы уточнил изданию, что речь идет о пожаре в трансформаторе ТЭЦ.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино около 08:00 мск сообщил в X, что находится в Бокете (провинция Чирики) без света. «Непростительно. Судя по сообщениям, ущерб очень велик. Я попрошу ASEP (управление по оказанию общественных услуг. — РБК) и министра энергетики предоставить отчет к понедельнику. Мы будем действовать соответственно. Хватит этого отвратительного обслуживания», — написал он.

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Президент Панамы Хосе Рауль Мулино

Позднее президент Панамы рассказал, что глава госкомпании ETESA (оператор электроэнергии) заявил, что сработала система защиты из-за ущерба от частного электрогенератора. Министр энергетики Хуан Урриола сообщил главе государства о возобновлении работы электросетей.

Работа водоочистных сооружений и скважин по всей стране затронута из-за воздействия на электросистему, поэтому подача питьевой воды приостановлена до восстановления подачи электроэнергии.

Институт национальных водопроводов и канализации (IDAAN) сообщил в X, что сбой в энергосистеме затронул работу водоочистных сооружений и скважин по всей стране, поэтому подача питьевой воды приостановлена до восстановления подачи электроэнергии.

Панама — не единственная страна в Центральной Америке, переживающая энергокризис. В конце 2024 года дважды происходил полный блэкаут на Кубе из-за вышедшей из строя ТЭЦ.

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Панама электричество блэкаут Америка
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