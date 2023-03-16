РПЦ сочла невозможным евхаристическое общение с церковью Кипра из-за ПЦУ

Митрополита Георгия Пафского избрали архиепископом Кипрcкой православной церкви в конце прошлого года. И он, и его предшественник признали автокефалию Православной церкви украины (ПЦУ), которую РПЦ объявила раскольнической

Архиепископ Кипрский Георгий III (Фото: George Christoforou / EPA / ТАСС)

Синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил о невозможности вести евхаристическое (литургическое) общение с архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Георгием и другими представителями Кипрской православной церкви, признавшими Православную церковь Украины (ПЦУ), которую Московский патриархат считает неканонической, говорится в сообщении на сайте РПЦ.

«Священный Синод постановил констатировать невозможность поминовения имени Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Георгия в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним, а также с теми иерархами Кипрской православной церкви, которые вступили или вступят в церковное общение с раскольниками», — сообщили в РПЦ.

Митрополита Георгия Пафского избрали архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра в конце прошлого года. Его предшественник Хризостом II скончался в ноябре 2022 года от рака. Он был предстоятелем церкви более 15 лет.

Хризостом признал ПЦУ в 2020 году, его решение поминать на литургии митрополита Епифания (Думенко), руководителя Православной церкви Украины поддержал Синод Кипрской православной церкви. Тогда РПЦ также заявляла о невозможности молитвенного и евхаристического общения с архиепископом из-за его позиции.

Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана в конце 2018 года и через месяц получила статус автокефалии. РПЦ и находящаяся в ее подчинении Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата новую церковь не признали.