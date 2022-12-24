Главой Кипрской православной церкви избран митрополит Пафский

Митрополит Пафский Георгий (в центре) (Фото: Katia Christodoulou / EPA / ТАСС)

Митрополита Пафского Георгия избрали новым предстоятелем Кипрской православной церкви (КПЦ), сообщает Cyprus Mail.

Кандидатуру Георгия поддержали 11 членов Священного синода КПЦ, его конкурент митрополит Лимасольский Афанасий получил четыре голоса, один епископ отказался от голосования. При этом по результатам голосования среди православных граждан Кипра победил Афанасий с 35,68%, а Георгий занял второе место, набрав 18,39%.

Президент страны Никос Анастасиадис поздравил нового архиепископа Георгия в Twitter. «Уверен, что под просвещенным руководством нового архиепископа Кипрская церковь продолжит свою великую духовную работу», — отметил он.

Пост главы КПЦ освободился после смерти 7 ноября от рака архиепископа Хризостома II. Он возглавлял церковь с 2006 года.

Новоизбранный архиепископ Георгий родился в поселке Атиену неподалеку от города Ларнака на Кипре в 1949 году. Он окончил Панкипрскую гимназию, основанную в 1812 году архиепископом Киприаном. Георгий изучал химию в Афинском университете, затем — богословие в том же вузе, после он уехал в Англию и изучал там обе дисциплины.

После возвращения на Кипр он был рукоположен в сан диакона, затем архимандрита и епископа, занимал должность секретаря Священного синода, а также работал школьным учителем химии. Георгий стал известен после того, как был арестован и подвергся жестокому обращению со стороны турецких войск во время демонстрации против оккупации Кипра в 1989 году. Он подал жалобу на Турцию в комитет по правам человека Совета Европы, СЕ встал на сторону архимандрита.