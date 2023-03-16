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Экс-полковника из Дагестана приговорили к пожизненному за теракты в метро

Суд приговорил экс-главу РОВД Дагестана к пожизненному за теракты в метро Москвы в 2010-м
Экс-глава ОМВД по Кизлярскому району Исаев, по данным следствия, был участником группировки, взявшей на себя ответственность за теракты на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в 2010 году. Он также подвез одну из смертниц с бомбой
Гази Исаев
Гази Исаев (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Второй Западный окружной военный суд приговорил экс-начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева к пожизненному заключению за помощь боевикам при организации терактов на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» московского метро в 2010 году, сообщили РБК в суде.

Он будет отбывать наказание в колонии особого режима, звания полковника Исаева лишили. Приговор в законную силу не вступил.

Теракты на «Лубянке» и «Парке культуры» произошли 29 марта 2010 года. Около 40 человек погибли, свыше 100 пострадали. Взрывные устройства привели в действие смертницы. Ответственность за теракты взяла на себя признанная в России террористической и запрещенная организация «Имарат Кавказ», созданная в 2007 году Доку Умаровым.

Исаева осудили за связи с бандподпольем и помощь боевикам, устроившим теракты, по ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 209, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 222 УК. По данным следствия, экс-полковник был членом «Имарата».

Исаев, как считают следователи, лично доставил смертницу с прикрепленным самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра, откуда она направилась в Москву. Следствие отмечало, что экс-полковник оказывал «Имарату» и другую помощь.

Как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Исаева, во время процесса были основания усомниться в обоснованности предъявленных его подзащитному обвинений. Во-первых, обвинения строились на показаниях боевиков, в которых они ссылались на слова «соратников, якобы осведомленных о теневой деятельности начальника ОМВД по Кизлярскому району Исаева». Во-вторых, показания свидетелей менялись — например, один тайный свидетель обвинения рассекретил себя и признался, что оговорил Исаева.

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Однако на позицию обвинения это не повлияло. О пожизненном заключении для Исаева попросил представитель Генпрокуратуры Роман Болдырев. Ведомство на своем сайте сообщило, что суд «в полном объеме» согласился со стороной обвинения. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск московского метрополитена на сумму более 17 млн руб.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Любовь Порываева Любовь Порываева
теракты московское метро пожизненное заключение
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