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Прокурор запросил пожизненное для обвиняемого по делу о взрыве на Лубянке

Прокурор запросил пожизненное для экс-полицейского по делу о терактах в метро Москвы
Гази Исаев
Гази Исаев (Фото: ТАСС)

Представитель гособвинения запросил пожизненное заключение для бывшего начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана, полковника полиции Гази Исаева, который обвиняется по делу о терактах в московском метро в 2010 году. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Второго западного окружного военного суда.

Прокурор посчитал, что первые пять лет Исаев должен провести в тюрьме, а затем — в колонии особого режима. Исаев вину не признал и заявил, что дело носит заказной характер и было сфабриковано.

РБК обратился за комментарием во Второй Западный окружной военный суд.

Два взрыва в московском метро — на станциях «Лубянка» и «Парк Культуры» — произошли 29 марта 2010 года. В результате погибли 39 человек, более 100 были ранены. Спустя несколько дней Национальный антитеррористический комитет сообщил, что исполнителями оказались две уроженки Дагестана — Мариам Шарипова и Джанет Абдуллаева.

Следствие считает, что Исаев состоял в международной исламиской организации «Имарат Кавказ» (признан террористической и запрещена в России), куда входили боевики с Северного Кавказа, предупреждал их о проводимых разыскных мероприятиях правоохранительных органов. Согласно материалам дела, Исаев лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра, откуда она уехала в Москву. Полковнику предъявили обвинения по ч. 3 ст. 210 УК (участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 209 УК (бандитизм), п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт).

В ФСБ пришли к выводу, что теракты в Москве готовил один из лидеров экстремистов Магомедали Вагибов. В августе 2010 года он был убит в ходе спецоперации в селении Гуниб Карабудахкентского района республики. 6 февраля 2013 года Национальный антитеррористический комитет сообщил об уничтожении в Дагестане Гусена Магомедова, «последнего террориста, непосредственно причастного к организации и осуществлению терактов в московском метро в марте 2010 года». По данным спецслужб, он сопровождал смертниц, подорвавших себя в метро, из Дагестана в Москву.

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Теги
Дагестан теракт суд теракт в метро пожизненное заключение
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СК обвинил полковника МВД в перевозке смертницы для терактов в 2010 году
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