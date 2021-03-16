Ученые объяснили претензии к закону о просветительской деятельности

Доктор биологических наук, профессор РАН Александр Марков в разговоре с РБК отметил, что законопроект вызвал активное общественное обсуждение. «Масса уважаемых людей, которые непосредственно занимаются популяризацией и просветительской деятельностью, члены РАН в большом количестве, включая руководство, высказали очень резкую критику этого законопроекта, просили его не принимать ни в коем случае», — указал он. Тем не менее, нижняя палата одобрила документ, «который фактически затыкает рот тем, кто читает научно-популярные лекции, ведет просветительскую работу».

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН Александр Панчин обратил внимание, что в документе не прописано, как именно будет устроен процесс одобрения научно-популярных материалов: «Все очень абстрактно и неконкретно». По словам Панчина, потенциально законопроект подразумевает возможность для цензуры, власти смогут «запретить использовать какие-то проекты, если им такое захочется», но что будет на практике, пока сказать сложно. «Но, поскольку в законопроекте нет ничего полезного, там нет позитивной повестки, то с учетом каких-то рисков ему дают такую критичную оценку представители научного сообщества», — сказал он РБК.

«Критика сводится к тому, что для того, чтобы бороться с экстремизмом, закон об образовании не нужен. Для этого существуют другие законы, которые прекрасно работают», — заявил РБК доцент РГГУ, научный сотрудник НИУ ВШЭ Александр Пиперски. По его мнению, в данном случае идет речь о попытке формализовать педагогическую деятельность: «бюрократизируется просветительская деятельность, которая находится вне специальных образовательных программ».

Пиперски отметил, что есть специальные образовательные программы в университетах, где, возможно, должно быть лицензирование и аккредитация. «Здесь возникает вопрос: что мы называем просветительской деятельностью? Если мы называем чтение лекций на каких-то популярных площадках, в библиотеках и так далее, то попытки все это регламентировать приведут к тому, что люди не будут заниматься этой деятельностью», — считает он.

«Основная претензия состоит в том, что понятие просветительской деятельности широкое и любые мероприятия, направленные на популяризацию научного знания, под него попадают. Соответственно, мы не очень понимаем, что там имеется в виду», — указал он. В худшем случае, по мнению Пиперски, «появятся какие-то контролирующие органы и бессмысленная бюрократизация тех процессов, которые неплохо работают».

Астроном, доцент МГУ Владимир Сурдин в разговоре с РБК отметил, что ученые до сих пор занимались просветительской деятельностью по своей инициативе, не согласовывая это ни с кем, «так как хорошо понимали, что экспертов в той области, в которой мы работаем, лучше нас в стране нет». «Это не хвастовство, я говорю от имени тех, кто в университетах работает и знает уровень своих компетенций», — пояснил он. По мнению Сурдина, специалистам в какой-либо научной области не к кому идти и просить разрешение рассказывать о ней.

«Я хочу напомнить, что даже в советское время, когда серьезно были закручены все идеологические гайки и была вполне официальная цензура, все равно никто от лекторов не требовал утверждать тексты своих лекций, согласовывать их с чиновниками, — добавил Сурдин. — Нам доверяли, потому что мы объективно были полезны государству, мы повышали интеллектуальный уровень страны». По словам доцента МГУ, непонятно, почему регулирование надо вводить сейчас, «когда формально страна стала демократичной и формально исчезла цензура».

Поправки в закон «Об образовании» были внесены в Госдуму в ноябре прошлого года. В документе говорится, что к просветительской относится деятельность «вне рамок образовательных программ». Как заявили в нижней палате парламента, цель закона — «оградить российских граждан, в первую очередь школьников и студентов, от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности». Его авторы предлагают запретить использовать эту деятельность для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, «в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов».

Если закон одобрит Совет Федерации и подпишет президент Владимир Путин, он вступит в силу 1 июня. Верхняя палата планирует рассмотреть его 31 марта.

В феврале петербургские деятели культуры направили Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину открытое письмо с просьбой отклонить документ. Они выразили опасение, что законопроект создает предпосылки к цензуре, в частности, он потребует согласования с властями просветительских материалов до их публикации, что усложнит ведение просветительской деятельности, «но никак не повлияет на деятельность запрещенных экстремистских организаций».