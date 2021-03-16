Госдума приняла закон о регулировании просветительской деятельности

Ранее деятели культуры написали открытое письмо президенту Владимиру Путину. По мнению авторов письма, законопроект вводит ограничения для просветительской деятельности и создает предпосылки к цензуре

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который вводит ограничения на занятия просветительской деятельностью. Информация об этом опубликована в законодательной базе нижней палаты парламента.

Поправки вносятся в закон «Об образовании». К просветительской относится деятельность «вне рамок образовательных программ». В пояснительной записке к проекту авторы отметили, что действующий сейчас закон «создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий».

«Не допускается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации», — гласит текст документа.

Он устанавливает, что порядок и формы осуществления просветительской деятельности, а также нормативы по контролю за ней, будет устанавливать правительство России.

Против этого закона выступило большое количество деятелей культуры и науки, петиция на сайте Change.org против него набрала к этому времени более 237 тыс. подписей.