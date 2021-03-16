Владимирскому губернатору предписали решить проблему с лекарствами

Власти Владимирской области не смогли вовремя закупить лекарства для льготников, из-за чего некоторые их категории оказались без нужных препаратов, указал Росздравнадзор

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Росздравнадзор провел внеплановую проверку деятельности департамента здравоохранения Владимирской области. В ведомстве заявили, что в регионе выявлены нарушения прав граждан, связанные с обеспечением льготников лекарствами.

«В адрес губернатора Владимирской области внесено представление об устранении нарушений, выявленных при осуществлении переданных полномочий и рассмотрения вопроса о привлечении должных лиц, допустивших нарушения, к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, Росздравнадзор пришел к выводу, что в регионе нарушен контроль движения и учета лекарственных препаратов и медицинских изделий по льготному обеспечению. Департамент здравоохранения не смог в нужные сроки провести закупку лекарств для льготников. В регионе не обеспечены лекарствами некоторые льготные категории граждан, страдающие ревматическими заболеваниями. Есть проблемы и с рассмотрением обращений граждан, связанных с обеспечением лекарствами. «Отмечается ненадлежащая работа горячей линии департамента здравоохранения по вопросам льготного лекарственного обеспечения — дозвониться и оставить обращение оператору практически невозможно», — добавили в Росздравнадзоре.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Владимирской области Владимира Сипягина.