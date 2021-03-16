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Пандемия коронавируса ,  
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Владимирскому губернатору предписали решить проблему с лекарствами

Власти Владимирской области не смогли вовремя закупить лекарства для льготников, из-за чего некоторые их категории оказались без нужных препаратов, указал Росздравнадзор
Фото: Михаил Солунин / ТАСС
Фото: Михаил Солунин / ТАСС

Росздравнадзор провел внеплановую проверку деятельности департамента здравоохранения Владимирской области. В ведомстве заявили, что в регионе выявлены нарушения прав граждан, связанные с обеспечением льготников лекарствами.

«В адрес губернатора Владимирской области внесено представление об устранении нарушений, выявленных при осуществлении переданных полномочий и рассмотрения вопроса о привлечении должных лиц, допустивших нарушения, к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, Росздравнадзор пришел к выводу, что в регионе нарушен контроль движения и учета лекарственных препаратов и медицинских изделий по льготному обеспечению. Департамент здравоохранения не смог в нужные сроки провести закупку лекарств для льготников. В регионе не обеспечены лекарствами некоторые льготные категории граждан, страдающие ревматическими заболеваниями. Есть проблемы и с рассмотрением обращений граждан, связанных с обеспечением лекарствами. «Отмечается ненадлежащая работа горячей линии департамента здравоохранения по вопросам льготного лекарственного обеспечения — дозвониться и оставить обращение оператору практически невозможно», — добавили в Росздравнадзоре.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Владимирской области Владимира Сипягина.

Союз пациентов заявил об отсутствии лекарств для страдающих болезнью Гоше
Общество
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Осенью 2020 года, на фоне эпидемии коронавируса, в ряде регионов России возникли проблемы с обеспечением лекарствами. Помимо повышенного спроса на препараты, используемые в борьбе с коронавирусной инфекцией, владельцы аптек называли причиной этого сбои в системе маркировки лекарств, которая стала обязательной с лета прошлого года.

На проблему нехватки лекарств в регионах, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), обратил внимание премьер Михаил Мишустин и назвал ее недопустимой. Он сообщил, что правительство введет новый механизм регистрации этих препаратов, чтобы расширить к ним доступ. В итоге в конце октября власти разрешили продавать лекарства без подтверждения маркировки.

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Автор
Георгий Тадтаев
При участии
Екатерина Костина
Владимирская область Росздравнадзор лекарства
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