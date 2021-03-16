Мурашко сообщил о новом историческом минимуме младенческой смертности

Младенческая смертность составила 4,5 промилле (соответствует 0,45%), это на 8,5% меньше, чем прогнозировали власти, сообщил министр. В 2020 году в России умерло на 12% меньше младенцев, чем в 2019 году

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Младенческая смертность в России достигла своего исторического минимума, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Младенческая смертность достигла своего исторического минимума и составила 4,5 промилле (коэффициент означает долю умерших младенцев на 1 тыс. родившихся, соответствует 0,45%. — РБК) — это по сравнению с предыдущим годом самый низкий показатель, даже от того, что мы ожидали, он ниже на 8,5%», — пояснил глава ведомства.

По данным Росстата, в 2020 году в России умерли 6455 младенцев (в возрасте до 1 года). Это на 882 человека или на 12% меньше, чем в 2019 году. На 1 тыс. младенцев в 2020 году пришлось 4,5 смерти, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 4,9, в 2018 — 5,1.

В целом смертность в России на фоне пандемии коронавируса по итогам 2020 года выросла на 18%. Коэффициент смертности в прошлом году увеличился до 14,5 умерших на 1 тыс. населения (с 12,3 в 2019 году).