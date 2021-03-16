Ученые ФРГ объяснили отказ от вакцины AstraZeneca «особым типом тромбоза»

Институт, рекомендовавший властям Германии приостановить использование вакцины AstraZeneca, пояснил, что медики выявили новые случаи «особого типа тромбоза вен головного мозга». В институте не исключили связи с вакцинацией

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Немецкий Институт Пауля Эрлиха, который рекомендовал властям Германии приостановить использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, пояснил, что специалисты выявили новые случаи «особого типа тромбоза вен головного мозга». Об этом в интервью каналу ZDF рассказал глава учреждения Клаус Чичутек.

По словам директора института, новые случаи тромбоза были зарегистрированы с пятницы и не исключено, что это связано с вакцинацией. Минздрав Германии принял решение приостановить применение вакцины в понедельник, 15 марта, до тех пор пока возможная связь между введением препарата и образованием тромбов не будет изучена полностью.

Чичутек пояснил, что, даже если случаи тромбоза очень редки, необходимо полностью исключить вероятность, что это связано с вакциной.

Европейские страны стали приостанавливать использование вакцины AstraZeneca после сообщений о побочных эффектах, в том числе о смертельных случаях. Всего более 15 европейских стран полностью или частично отказались от препарата, в частности Франция, Италия, Австрия, Эстония, Испания. Кроме Европы применение вакцины приостановили некоторые страны Азии и Африки.