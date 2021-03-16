Ученые ФРГ объяснили отказ от вакцины AstraZeneca «особым типом тромбоза»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 73,23 (-0,28) Инвестиции, 15 мар, 14:15
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 87,35 (-0,45) Инвестиции, 15 мар, 14:15
«Новая газета» связала человека в форме курьера с «химатакой» у редакции Общество, 10:18 Как построить эффективную модель ИТ-инфраструктуры Партнерский материал, 10:17 Илон Маск установил цену для своего NFT в 420 млн Dogecoin Крипто, 10:05 Искусство на флешке: что такое NFT и почему они приносят миллионы Индустрия 4.0, 10:00  Toyota предложила особые условия на покупку RAV4 и Land Cruiser Prado Пресс-релиз, 10:00 Зарплаты, бизнес-карты и кредиты: почему растет популярность бизнес-аппов РБК и СберБизнес, 09:57 На Урале 17 вагонов с углем сошли с рельсов. Видео Общество, 09:56 Мэр Калуги назвал город «практически непригодным для жизни» Общество, 09:53 Сбер назвал регионы с самыми низкими ценами на жилье Недвижимость, 09:52 Как финансовому директору потратить первые 90 дней в должности Pro, 09:41 Ученые ФРГ объяснили отказ от вакцины AstraZeneca «особым типом тромбоза» Общество, 09:35 В Минздраве назвали число лечившихся от COVID-19 на пике пандемии Общество, 09:31 Бизнес-леди, нейросети и дресс-код: как увольнять и набирать сотрудников РБК Стиль и Ermanno Scervino, 09:28 МЧС предупредило о тумане в Москве и Подмосковье Город, 09:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

Ученые ФРГ объяснили отказ от вакцины AstraZeneca «особым типом тромбоза»

Институт, рекомендовавший властям Германии приостановить использование вакцины AstraZeneca, пояснил, что медики выявили новые случаи «особого типа тромбоза вен головного мозга». В институте не исключили связи с вакцинацией
Фото: Olivier Chassignole / AP
Фото: Olivier Chassignole / AP

Немецкий Институт Пауля Эрлиха, который рекомендовал властям Германии приостановить использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, пояснил, что специалисты выявили новые случаи «особого типа тромбоза вен головного мозга». Об этом в интервью каналу ZDF рассказал глава учреждения Клаус Чичутек.

По словам директора института, новые случаи тромбоза были зарегистрированы с пятницы и не исключено, что это связано с вакцинацией. Минздрав Германии принял решение приостановить применение вакцины в понедельник, 15 марта, до тех пор пока возможная связь между введением препарата и образованием тромбов не будет изучена полностью.

Чичутек пояснил, что, даже если случаи тромбоза очень редки, необходимо полностью исключить вероятность, что это связано с вакциной.

Страны ЕС приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Главное
Общество
Фото:Наташа Писаренко / AP

Европейские страны стали приостанавливать использование вакцины AstraZeneca после сообщений о побочных эффектах, в том числе о смертельных случаях. Всего более 15 европейских стран полностью или частично отказались от препарата, в частности Франция, Италия, Австрия, Эстония, Испания. Кроме Европы применение вакцины приостановили некоторые страны Азии и Африки.

Video

Во вторник консультативный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обсудит безопасность вакцины AstraZeneca.

Читайте на РБК Pro
Звериный оскал капитализма: как немец сделал $2,5 млрд на пиве для собак РБК Pro: как в России борются с харассментом и унижением на работе Давид Ян: большинство компаний работают с сотрудниками как 300 лет назад РБК Pro: новые налоговые льготы для бизнеса. 6 примеров

Сама компания настаивает на безопасности своей разработки и указывает на то, что доказательств повышенного риска образования тромбов у привившихся нет. По состоянию на 14 марта в странах ЕС и Великобритании было зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии у тех, кто привился препаратом, сообщали в компании. «Это намного меньше, чем можно было бы ожидать среди населения в целом», — заявляли в AstraZeneca.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Автор
Мария Лисицына
коронавирус COVID-19 AstraZeneca Побочные эффекты вакцина
Материалы по теме
Латвия приостановила применение вакцины против COVID-19 от AstraZeneca
Политика
Главный санитарный врач Украины заболел COVID после прививки AstraZeneca
Общество
В Норвегии один человек умер после прививки AstraZeneca
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter