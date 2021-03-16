Ученые ФРГ объяснили отказ от вакцины AstraZeneca «особым типом тромбоза»
Немецкий Институт Пауля Эрлиха, который рекомендовал властям Германии приостановить использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, пояснил, что специалисты выявили новые случаи «особого типа тромбоза вен головного мозга». Об этом в интервью каналу ZDF рассказал глава учреждения Клаус Чичутек.
По словам директора института, новые случаи тромбоза были зарегистрированы с пятницы и не исключено, что это связано с вакцинацией. Минздрав Германии принял решение приостановить применение вакцины в понедельник, 15 марта, до тех пор пока возможная связь между введением препарата и образованием тромбов не будет изучена полностью.
Чичутек пояснил, что, даже если случаи тромбоза очень редки, необходимо полностью исключить вероятность, что это связано с вакциной.
Европейские страны стали приостанавливать использование вакцины AstraZeneca после сообщений о побочных эффектах, в том числе о смертельных случаях. Всего более 15 европейских стран полностью или частично отказались от препарата, в частности Франция, Италия, Австрия, Эстония, Испания. Кроме Европы применение вакцины приостановили некоторые страны Азии и Африки.