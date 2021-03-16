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СМИ узнали о планах собирать данные о скорости машин и усталости водителя

По предварительным даннным, автоконцерны будут передавать на единую платформу данные о направлении, скорости движения, техсостоянии и работе фар машины, а также о снижении видимости. Сами концерны говорят о больших расходах
Фото: Антон Ваганов / ТАСС
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Автопроизводителей планируют обязать передавать на единую платформу множество данных о состоянии движущихся машин каждые 15 минут, в том числе о направлении и скорости движения, состоянии фар, ухудшении видимости. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект перечня данных, которые планируется собирать.

Данные будут поступать на единую цифровую платформу «Автодата». Сейчас законопроект о работе платформы и сборе данных разрабатывают НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет». Пока в нем прописаны общие положения, в том числе обязательства для автомобильных концернов, владельцев и пользователей дорог, собственников машин на дорогах общего пользования.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Из документа следует, что раз в минуту производитель будет собирать данные о направлении и скорости движения машин, в том числе координаты, а также информацию о динамике, включая нагрузку на ось, ускорение, срабатывание систем помощи водителю, сигнализации, экстренного торможения, антипробуксовочной системы и других.

Раз в полчаса автомобиль будет передавать данные о состоянии фар и габаритных огней, о дорожных работах, снижении видимости, препятствиях на дороге, «признаках усталости водителя». С такой же частотой производитель будет получать информацию о техническом состоянии автомобиля — срабатывании индикатора ошибки двигателя, неисправности тормозов, износе тормозных колодок.

Все эти данные раз в 15 минут концерн будет передавать на платформу «Автодата» вместе с VIN-номером, категорией и классом, расчетной грузоподъемностью автомобиля и идентификатором сообщения.

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Фото:Максим Блинов / «РИА Новости»

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Источник «Коммерсанта» на автомобильном рынке сообщил, что для настройки передачи даже половины заявленных в перечне данных потребуются очень серьезные вложения в оборудование и программное обеспечение. Другие собеседники газеты на рынке пожаловались на то, что на концерны перекладываются расходы на создание базы данных, а монетизировать ее будет оператор.

В Минпромторге газете рассказали, что сообщили правительству о несогласии с идеей участников рынка.

В «Автонете» уточнили, что интервал 15 минут для передачи данных можно считать компромиссным: они не потеряют своей актуальности, но и не произойдет отслеживание автомобилей в реальном времени. В ГЛОНАСС отрицают, что отслеживание будет происходить через системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Автор
Мария Лисицына
автомобили водители автопроизводители
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