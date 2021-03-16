СМИ узнали о планах собирать данные о скорости машин и усталости водителя

По предварительным даннным, автоконцерны будут передавать на единую платформу данные о направлении, скорости движения, техсостоянии и работе фар машины, а также о снижении видимости. Сами концерны говорят о больших расходах

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Автопроизводителей планируют обязать передавать на единую платформу множество данных о состоянии движущихся машин каждые 15 минут, в том числе о направлении и скорости движения, состоянии фар, ухудшении видимости. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект перечня данных, которые планируется собирать.

Данные будут поступать на единую цифровую платформу «Автодата». Сейчас законопроект о работе платформы и сборе данных разрабатывают НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет». Пока в нем прописаны общие положения, в том числе обязательства для автомобильных концернов, владельцев и пользователей дорог, собственников машин на дорогах общего пользования.

Из документа следует, что раз в минуту производитель будет собирать данные о направлении и скорости движения машин, в том числе координаты, а также информацию о динамике, включая нагрузку на ось, ускорение, срабатывание систем помощи водителю, сигнализации, экстренного торможения, антипробуксовочной системы и других.

Раз в полчаса автомобиль будет передавать данные о состоянии фар и габаритных огней, о дорожных работах, снижении видимости, препятствиях на дороге, «признаках усталости водителя». С такой же частотой производитель будет получать информацию о техническом состоянии автомобиля — срабатывании индикатора ошибки двигателя, неисправности тормозов, износе тормозных колодок.