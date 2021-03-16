Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 марта

Европа отказывается от вакцины AstraZeneca, COVID назвали болезнью старения, США признали давление на Бразилию из-за «Спутника V», южноафриканский штамм SARS-CoV-2 в России. Основные события — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России за последние сутки диагностировали 9393 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,4 млн. Выздоровели более 4 млн (плюс 10,6 тыс. за сутки), умерли более 92 тыс. человек (плюс 443 за сутки).