Пандемия коронавируса , 16 мар, 11:13
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 марта
Европа отказывается от вакцины AstraZeneca, COVID назвали болезнью старения, США признали давление на Бразилию из-за «Спутника V», южноафриканский штамм SARS-CoV-2 в России. Основные события — в обзоре РБК
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
В России за последние сутки диагностировали 9393 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,4 млн. Выздоровели более 4 млн (плюс 10,6 тыс. за сутки), умерли более 92 тыс. человек (плюс 443 за сутки).