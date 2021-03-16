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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 марта

Европа отказывается от вакцины AstraZeneca, COVID назвали болезнью старения, США признали давление на Бразилию из-за «Спутника V», южноафриканский штамм SARS-CoV-2 в России. Основные события — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
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Выздоровели
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Заразились
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России за последние сутки диагностировали 9393 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,4 млн. Выздоровели более 4 млн (плюс 10,6 тыс. за сутки), умерли более 92 тыс. человек (плюс 443 за сутки).

Год с COVID-19: как все было и что изменилось навсегда — в спецпроекте РБК

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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  • Коронавирусная инфекция может запустить в организме человека преждевременные процессы старения, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И.Пирогова Ольга Ткачева. По ее словам, некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения и для этого есть серьезные основания.

  • В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса: специалисты исследовали более 8 тыс. образцов клинического материала, выявлены два случая заражения штаммом из ЮАР и 28 — из Британии. Бразильская мутация коронавируса в России пока не выявлена, сообщил Роспотребнадзор.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • На пике пандемии в России было развернуто около 270 тыс. коек для больных COVID-19, еще около 1,25 млн человек находились под медицинским наблюдением, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ситуация в мире

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 119,6 млн человек, из них 2,64 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 120,2 млн человек, свыше 2,66 млн скончались.

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  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 29,4 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (11,5 млн), на третьем — Индия (11,4 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Великобритания (4,27 млн). Более 4 млн заражений зарегистрировали также во Франции.

  • Немецкий Институт Пауля Эрлиха, который рекомендовал властям Германии приостановить использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, пояснил, что специалисты выявили новые случаи «особого типа тромбоза вен головного мозга». Минздрав Германии решил временно прекратить применение этой вакцины, до тех пор пока возможная связь между введением препарата и образованием тромбов не будет изучена полностью. О приостановке использования вакцины AstraZeneca уже объявили крупнейшие страны Европы, в том числе Германия, Италия, Франция.
  • Минздрав Украины считает безопасной вакцину от коронавируса компании AstraZeneca, применение которой приостановили многие страны Европы. На Украине для вакцинации используется индийский аналог AstraZeneca препарат CoviShield. Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом менее чем через две недели после вакцинации.
  • Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга перед поездкой в США, запланированной на апрель, сделал прививку от коронавируса. 16 марта ему ввели первую дозу вакцины Pfizer, вторую должны ввести через три недели.
  • Минздрав США признал, что вместе с другими правительственными организациями участвовал в кампании давления на бразильские власти с целью убедить отказаться от закупки вакцины «Спутник V» в России.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дада Линделл, Наталья Демченко
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