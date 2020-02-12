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СМИ узнали о планах разрешить ГИБДД отменять итоги техосмотра

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Сотрудник ГИБДД сможет аннулировать диагностическую карту, полученную после технического осмотра, если машина не проходила диагностику или же она была проведена с нарушениями. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект изменений в правила прохождения техосмотра (утверждены постановлением правительства № 1008), предложенный Министерством транспорта России.

В документе говорится, что в случае аннулирования карты автоинспектор должен будет «информировать» страховую компанию и «решить вопрос» об ответственности оператора техосмотра, сообщает издание. Газета отмечает, что изменения должны вступить в силу 8 июня 2020 года вместе с новым законом о техосмотре.

Кроме того, издание сообщает, что в июле будет введен штраф в размере 2 тыс. руб., предусмотренный в случае управления автомобилем без ТО. По информации газеты, нарушения будут отслеживать при помощи камер не чаще раза в сутки.

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Материал дополняется

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Минтранс, ГИБДД
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