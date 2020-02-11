МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра

Ведомство разработало новые правила ведения электронной автоматизированной системы техосмотра. Это поможет снизить долю ДТП, которые произошли из-за технических неисправностей автомобилей

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МВД России предлагает записывать процесс прохождения техосмотра автомобилей на видео. Это предложение закреплено в новых правилах ведения единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО) и изменениях порядка работы с информацией, которая содержится в ней. Об этом говорится на сайте МВД России.

Новые правила закреплены в проектах двух постановлений правительства России. Кроме процедуры прохождения техосмотра, они также касаются оформления электронной диагностической карты и контроля за проведением техосмотра. Последний предлагается возложить на полицию.

В сообщении МВД сказано, что эти меры помогут снизить долю аварий, который происходят из-за неисправностей автомобилей.

Разработанные МВД документы также определяют порядок обращения с диагностическими картами, в том числе министерство предлагает возможные способы защиты данных, содержащихся в электронных документах. Составители проектов также прописали порядок взаимодействия системы техосмотра с информационной системой обязательного страхования.