Мишустин утвердил состав комиссии по русскому языку

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку, в задачи которой входит выработка государственной языковой политики и единых требований к словарям и справочникам. Об этом говорится на сайте правительства.

В состав комиссии входят 43 человека. Она создана по поручению президента России Владимира Путина.

Председателем назначен министр просвещения Сергей Кравцов. В состав вошли руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, ректоры СПбГУ и МГУ им. Ломоносова Николай Кропачев и Виктор Садовничий, заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович, заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов и заместитель главреда МИА «Россия Сегодня» Наталья Лосева.

Комиссия планирует заседать не реже двух раз в год. «Ее основные задачи — сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и мире, сформировать целостную языковую политику», — поясняется в сообщении.