 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле»⁠,
0

Для обвиняемых в теракте в «Крокусе» запросят пожизненное лишение свободы

Для фигурантов по делу о теракте в «Крокусе» запросят пожизненное заключение
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Защита потерпевших от теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» запросит максимальное наказание для 19 фигурантов дела, которым грозит пожизненное лишение свободы, сообщила ТАСС адвокат Людмила Айвар.

«Защита потерпевших в прениях сторон будет настаивать на максимально суровом и справедливом наказании для непосредственных исполнителей, а также иных причастных к теракту лиц — в пределах санкций, предусмотренных уголовным законом, вплоть до пожизненного лишения свободы», — сказала она.

Помимо этого, потерпевшая сторона подала к фигурантам иски, общий размер которых исчисляется десятками миллионов рублей. Адвокат отметила, что хоть и будет настаивать на их удовлетворении судом, реальное взыскание такой суммы «практически невозможно».

В деле о теракте в «Крокусе» появился секретный свидетель
Общество
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

В прошлом году в судебных документах по делу о теракте значилось, что общая сумма поданных исков составляет более 65 млн 764 тыс. руб.

Трагедия произошла 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Около 20:00 мск вооруженные террористы напали на концертный зал, открыв огонь по людям. В здании начался пожар на площади более 13 тыс. кв. м.

В результате теракта и пожара погибли свыше 140 человек, пострадали более 550. В рамках расследования задержали 20 человек, в том числе четверых предполагаемых исполнителей теракта: Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
«Крокус Сити Холл» теракт пожизненное заключение
Материалы по теме
В деле о теракте в «Крокусе» появился секретный свидетель
Общество
ТАСС узнал, что участникам теракта в «Крокусе» подсыпали наркотики
Общество
ТАСС узнал, что участники нападения в «Крокусе» ждали команды от куратора
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
ТАСС узнал, что Швейцария обеспечит безопасный пролет делегации России Политика, 02:00
Для обвиняемых в теракте в «Крокусе» запросят пожизненное лишение свободы Общество, 01:58
Сборная США по хоккею напрямую вышла в 1/4 финала, обыграв Германию на ОИ Спорт, 01:43
Генпрокурор США опубликовала 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна Политика, 01:22
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
В Израиле арестовали 20 ортодоксов за нападение на женщин-военных Общество, 01:08
Эрдоган отложил визит в ОАЭ из-за болезни президента страны Политика, 00:40
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
CBS узнала, что Трамп поддержит удары Израиля по ядерной программе Ирана Политика, 00:35
Открытие завода снарядов в Великобритании задержали уже на полгода Политика, 00:12
Эксперты оценили варианты ядерной политики Европы Политика, 00:06
Сможет ли Рубио помочь Орбану выиграть выборы и остаться премьером Политика, 00:00
Над пятью российскими регионами за три часа сбили почти 50 дронов Политика, 15 фев, 23:56
В Петербурге выявили оспу обезьян у двух вернувшихся из Таиланда мужчин Общество, 15 фев, 23:45
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад Спорт, 15 фев, 23:21