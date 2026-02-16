Для обвиняемых в теракте в «Крокусе» запросят пожизненное лишение свободы

Для фигурантов по делу о теракте в «Крокусе» запросят пожизненное заключение

Защита потерпевших от теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» запросит максимальное наказание для 19 фигурантов дела, которым грозит пожизненное лишение свободы, сообщила ТАСС адвокат Людмила Айвар.

«Защита потерпевших в прениях сторон будет настаивать на максимально суровом и справедливом наказании для непосредственных исполнителей, а также иных причастных к теракту лиц — в пределах санкций, предусмотренных уголовным законом, вплоть до пожизненного лишения свободы», — сказала она.

Помимо этого, потерпевшая сторона подала к фигурантам иски, общий размер которых исчисляется десятками миллионов рублей. Адвокат отметила, что хоть и будет настаивать на их удовлетворении судом, реальное взыскание такой суммы «практически невозможно».

В прошлом году в судебных документах по делу о теракте значилось, что общая сумма поданных исков составляет более 65 млн 764 тыс. руб.

Трагедия произошла 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Около 20:00 мск вооруженные террористы напали на концертный зал, открыв огонь по людям. В здании начался пожар на площади более 13 тыс. кв. м.

В результате теракта и пожара погибли свыше 140 человек, пострадали более 550. В рамках расследования задержали 20 человек, в том числе четверых предполагаемых исполнителей теракта: Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни.