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Число погибших в результате взрыва у кафе в Николаеве достигло четырех

В Николаеве в результате взрыва погибли трое военных и подошедшая к ним женщина
Трое украинских военных погибли в результате взрыва у кафе в Николаеве 14 февраля. Это произошло после того, как к ним подошла женщина с сумкой. Ранее «Страна» писала о ее гибели и смерти одного солдата

Фото: Главное управление национальной полиции в Николаевской области
Фото: Главное управление национальной полиции в Николаевской области
Фото: Главное управление национальной полиции в Николаевской области
Фото: Главное управление национальной полиции в Николаевской области
Фото: Главное управление национальной полиции в Николаевской области
Фото: Главное управление национальной полиции в Николаевской области
Фото: Главное управление национальной полиции в Николаевской области
Фото: Главное управление национальной полиции в Николаевской области
Фото: Главное управление национальной полиции в Николаевской области

В результате взрыва возле одного из кафе в центре Николаева погибли трое военнослужащих Центра противоминной деятельности (ЦПМД), передает «РБК-Украина» со ссылкой на национального оператора противоминной деятельности Ukrainian Demining Services.

Ранее издание «Страна» со ссылкой на полицию Николаевской области писало о гибели одного солдата и женщины, которая с сумкой подошла к группе военных, после чего раздался взрыв. В телеграм-канале правоохранителей говорилось о двух погибших и восьми пострадавших.

Взрыв произошел днем 14 февраля, когда в городе была объявлена воздушная тревога.

Взрыв у кафе в Николаеве произошел из-за подошедшей к военным женщины
Политика
5 февраля первый зампред Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Андрущенко сообщил, что с начала 2024 года были установлены личности 497 человек, подозреваемых в поджогах автомобилей военных и подготовке взрывов рядом со зданиями территориальных центров комплектования (аналог военкоматов). «Задержание преступников СБУ и Нацполицией происходит буквально «по горячим следам» в режиме 24/7. И пока нет ни одного случая, когда бы мы не нашли исполнителя», — сказал он, добавив, что злоумышленников вербовали с помощью мессенджеров. Только с середины декабря 2024 года в СБУ поступило около 2,3 тыс. жалоб на попытки вербовки, заключил Андрущенко.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Украина Николаев взрыв военные гибель кафе теракт
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