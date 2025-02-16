В Николаеве в результате взрыва погибли трое военных и подошедшая к ним женщина

Число погибших в результате взрыва у кафе в Николаеве достигло четырех

Трое украинских военных погибли в результате взрыва у кафе в Николаеве 14 февраля. Это произошло после того, как к ним подошла женщина с сумкой. Ранее «Страна» писала о ее гибели и смерти одного солдата

Фото: Главное управление национальной полиции в Николаевской области Фото: Главное управление национальной полиции в Николаевской области Фото: Главное управление национальной полиции в Николаевской области

В результате взрыва возле одного из кафе в центре Николаева погибли трое военнослужащих Центра противоминной деятельности (ЦПМД), передает «РБК-Украина» со ссылкой на национального оператора противоминной деятельности Ukrainian Demining Services.

Ранее издание «Страна» со ссылкой на полицию Николаевской области писало о гибели одного солдата и женщины, которая с сумкой подошла к группе военных, после чего раздался взрыв. В телеграм-канале правоохранителей говорилось о двух погибших и восьми пострадавших.

Взрыв произошел днем 14 февраля, когда в городе была объявлена воздушная тревога.

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