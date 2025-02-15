Взрыв у кафе в Николаеве произошел из-за подошедшей к военным женщины

Взрыв, прогремевший накануне возле одного из кафе в Николаеве, произошел после того, как женщина с сумкой, выйдя из магазина, приблизилась к группе военных, сообщило издание «Страна.ua», приложив видео.

При взрыве погибли двое — сама женщина и один из солдат. Еще шестеро человек ранены, среди которых есть те, кто в тяжелом состоянии, уточнило издание со ссылкой на полицию Николаевской области. В телеграм-канале полиции говорится о восьми пострадавших и двух погибших.

Накануне произошел взрыв возле автовокзала на проспекте Богоявленский в Николаеве, сообщили в полиции. 41-летний мужчина погиб. «Специалисты взрывотехнической службы изъяли с места происшествия обломки от гранаты РГД-5», — говорится в сообщении. Дело квалифицировали как «умышленное убийство» по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.