Взрыв у кафе в Николаеве произошел из-за подошедшей к военным женщины
Взрыв, прогремевший накануне возле одного из кафе в Николаеве, произошел после того, как женщина с сумкой, выйдя из магазина, приблизилась к группе военных, сообщило издание «Страна.ua», приложив видео.
При взрыве погибли двое — сама женщина и один из солдат. Еще шестеро человек ранены, среди которых есть те, кто в тяжелом состоянии, уточнило издание со ссылкой на полицию Николаевской области. В телеграм-канале полиции говорится о восьми пострадавших и двух погибших.
Накануне произошел взрыв возле автовокзала на проспекте Богоявленский в Николаеве, сообщили в полиции. 41-летний мужчина погиб. «Специалисты взрывотехнической службы изъяли с места происшествия обломки от гранаты РГД-5», — говорится в сообщении. Дело квалифицировали как «умышленное убийство» по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Читайте РБК в Telegram.
Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров
Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах
Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео
Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки