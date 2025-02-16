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Кравцов призвал исключить термин «пэтэушник» в начальном профобразовании

Кравцов поддержал возвращение начального профобразования без термина «пэтэушник»
Минпросвещения поддерживает идею возвращения начального профобразования и призывает подумать над его названием, заявил Кравцов. В кабмине начали разработку этой модели по ряду специальностей. Срок обучения — от 6 месяцев до 2 лет
Сергей Кравцов
Сергей Кравцов (Фото: Роман Наумов / ura.ru / Global Look Press)

Минпросвещения поддерживает возвращение начального профессионального образования, но призывает подумать над его названием и исключить термин «пэтэушник», заявил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе заседания Всероссийского родительского комитета в центре знаний «Машук».

«Мы в целом поддерживаем [возвращение начального профессионального образования], понимаем необходимость этого решения, но тоже понимаем, что это нужно делать с учетом современных условий и нам нужна новая модель возрожденного начального профессионального образования, которая позволит готовить кадры под те потребности экономики, которые сегодня есть», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, 62,5% школьников поступают в колледжи после девятого класса, что говорит о престиже системы профессионального образования. В ближайшие пять лет 70% кадров на рынке труда будут иметь среднее профобразование, заявил министр.

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«Поэтому здесь очень важно проработать и как этот уровень [начального профессионального] образования правильно назвать, чтобы это было действительно престижно и звучало престижно, — считает он. — Надо здесь подумать над названием, чтобы мы опять не скатились в термин «пэтэушник» — это надо исключить».

Кравцов привел в пример название программы «Профессионалитет», которое «звучит совсем по-другому». «Для молодых ребят сегодня важен престиж, статус, как они себя ощущают», — подчеркнул он.

В России начальное профессиональное образование ликвидировали в 2013 году.

В январе председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости бесплатного начального профессионального образования по таким специальностям, как водитель, тракторист, сварщик, повар, швея и другим. «Мы говорим, что у нас нет рабочих рук — давайте их готовить, — говорил он. — Есть среднее профессиональное образование, и, собственно, именно в состав среднего профессионального образования включается начальное. <...> Но нет престижа начального профессионального образования, нет четкого целеполагания, потому что сама система отсутствует».

Позднее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о работе правительства над моделью начального профессионального образования. По его словам, речь идет об обучении сроком от шести месяцев до двух лет по приоритетным направлениям с обязательной практикой на предприятиях.

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Россия Минпросвещения Сергей Кравцов профессиональное образование ПТУ студенты обучение
Сергей Кравцов фото

Сергей Кравцов

политик, министр просвещения России
17 марта 1974 года
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