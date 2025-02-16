Кравцов призвал исключить термин «пэтэушник» в начальном профобразовании
Минпросвещения поддерживает возвращение начального профессионального образования, но призывает подумать над его названием и исключить термин «пэтэушник», заявил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе заседания Всероссийского родительского комитета в центре знаний «Машук».
«Мы в целом поддерживаем [возвращение начального профессионального образования], понимаем необходимость этого решения, но тоже понимаем, что это нужно делать с учетом современных условий и нам нужна новая модель возрожденного начального профессионального образования, которая позволит готовить кадры под те потребности экономики, которые сегодня есть», — сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, 62,5% школьников поступают в колледжи после девятого класса, что говорит о престиже системы профессионального образования. В ближайшие пять лет 70% кадров на рынке труда будут иметь среднее профобразование, заявил министр.
Кравцов привел в пример название программы «Профессионалитет», которое «звучит совсем по-другому». «Для молодых ребят сегодня важен престиж, статус, как они себя ощущают», — подчеркнул он.
В России начальное профессиональное образование ликвидировали в 2013 году.
В январе председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости бесплатного начального профессионального образования по таким специальностям, как водитель, тракторист, сварщик, повар, швея и другим. «Мы говорим, что у нас нет рабочих рук — давайте их готовить, — говорил он. — Есть среднее профессиональное образование, и, собственно, именно в состав среднего профессионального образования включается начальное. <...> Но нет престижа начального профессионального образования, нет четкого целеполагания, потому что сама система отсутствует».
Позднее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о работе правительства над моделью начального профессионального образования. По его словам, речь идет об обучении сроком от шести месяцев до двух лет по приоритетным направлениям с обязательной практикой на предприятиях.
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