СК заведет уголовное дело после скандала с генералом ФТС в Калининграде
Следственный комитет (СК) заведет уголовное дело по факту скандала с участием «бывшего высокопоставленного сотрудника» Федеральной таможенный службы (ФТС) в Калининграде, такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
«По данному поводу в адрес СК России подано соответствующее обращение с просьбой установить обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку», — сказано в сообщении комитета.
Около недели назад, 7 февраля, из ФТС уволился начальник Главного управления тылового обеспечения генерал-лейтенант Олег Завгородний, попавший в скандал после появления кадров с его задержанием. В ведомстве сообщили, что он покинул службу по собственному желанию.
Как уточнял канал «Осторожно, новости», скандал произошел в отеле Crystal House, куда Завгородний приехал для совещания по итогам оперативно-служебной деятельности. Мужчина выпил и начал приставать к охранникам. Как пишет Baza, он напал на одного из сотрудников отеля, была вызвана Росгвардия.
На мужчину надели наручники, но он продолжал материться на силовиков и угрожать увольнением, в результате его отпустили без оформления протокола, сообщил канал. На кадрах, опубликованных «Осторожно, новости», «112», Baza и другими, скованный наручниками мужчина лежит на полу отделения полиции.
Канал ВЧК-ОГПУ утверждал, что генерал с коллегами отмечал командировку в ресторане калининградского отеля, устроил дебош и был задержан. По данным канала, Завгородний провел несколько часов в полиции.
Завгородний возглавлял главное управление тылового обеспечения с 2017 года, до этого — работал в Мосгордуме на должности главы административно-хозяйственного департамента Россельхозбанка.
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