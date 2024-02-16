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СК заведет уголовное дело после скандала с генералом ФТС в Калининграде

Бастрыкин поручил завести дело после скандала с генералом ФТС Завгородним
Следователи дадут правовую оценку ситуации на видео с задержанием мужчины, похожего на генерал-лейтенанта таможенной службы. По данным каналов, он выпил и устроил дебош в отеле
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следственный комитет (СК) заведет уголовное дело по факту скандала с участием «бывшего высокопоставленного сотрудника» Федеральной таможенный службы (ФТС) в Калининграде, такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

«По данному поводу в адрес СК России подано соответствующее обращение с просьбой установить обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку», — сказано в сообщении комитета.

Около недели назад, 7 февраля, из ФТС уволился начальник Главного управления тылового обеспечения генерал-лейтенант Олег Завгородний, попавший в скандал после появления кадров с его задержанием. В ведомстве сообщили, что он покинул службу по собственному желанию.

Как уточнял канал «Осторожно, новости», скандал произошел в отеле Crystal House, куда Завгородний приехал для совещания по итогам оперативно-служебной деятельности. Мужчина выпил и начал приставать к охранникам. Как пишет Baza, он напал на одного из сотрудников отеля, была вызвана Росгвардия.

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Фото:Анна Майорова / ura.ru / ТАСС

На мужчину надели наручники, но он продолжал материться на силовиков и угрожать увольнением, в результате его отпустили без оформления протокола, сообщил канал. На кадрах, опубликованных «Осторожно, новости», «112», Baza и другими, скованный наручниками мужчина лежит на полу отделения полиции.

Канал ВЧК-ОГПУ утверждал, что генерал с коллегами отмечал командировку в ресторане калининградского отеля, устроил дебош и был задержан. По данным канала, Завгородний провел несколько часов в полиции.

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Завгородний возглавлял главное управление тылового обеспечения с 2017 года, до этого — работал в Мосгордуме на должности главы административно-хозяйственного департамента Россельхозбанка.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Александр Бастрыкин ФТС Калининград Следственный комитет
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