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Генерал уволился из ФТС после скандального задержания

ФТС: генерал Завгородний уволился с поста главы управления тылового обеспечения
В телеграм-каналах ранее было опубликовано видео с мужчиной, похожим на генерала Завгороднего, который лежал на полу в отделении полиции. По их данным, он был задержан в Калининграде за пьяный дебош
Олег Завгородний
Олег Завгородний (Фото: customs.gov.ru)

Из ФТС уволили начальника Главного управления тылового обеспечения Олега Завгороднего, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Он ушел по собственному желанию 6 февраля.

Ранее на этой неделе телеграм-канал «112» опубликовал видео, на котором, как утверждалось, запечатлен Завгородний. Мужчина лежал в наручниках на полу отделения полиции. Телеграм-канал сообщил, что видео снято 2 февраля в Калининграде, куда он приехал для участия в ежегодной коллегии таможни региона.

ВЧК-ОГПУ сообщил, что генерал с коллегами отмечал командировку в ресторане калининградского отеля, где в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош и был задержан. По данным канала, Завгородний провел несколько часов в полиции. О задержании генерала сообщал также канал «Осторожно, новости».

Завгородний — генерал-майор таможенной службы. Главное управление тылового обеспечения он возглавлял с 2017 года.

До этого Завгородний работал в Мосгордуме (был заместителем руководителя аппарата) и возглавлял административно-хозяйственный департамент Россельхозбанка.

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ФТС генерал Калининград таможня
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