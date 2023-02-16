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Bloomberg сообщил, что США больше «не магнит для миллионеров» из России

Bloomberg: США перестали привлекать миллионеров из России и Китая
Девять лет назад состоятельные иностранцы мигрировали в первую очередь в США, но в 2022 году перспектива получения американского вида на жительство уступила жизни в ОАЭ, Сингапуре, Канаде и Швейцарии
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

За 2022 год наплыв состоятельных иностранцев в США сократился на более чем 80% по сравнению с допандемическим уровнем, поскольку обеспеченные американцы «беспрецедентными темпами ищут новые пастбища за границей», говорится в отчете консалтинговой компании по иммиграции Henley & Partners, пишет Bloomberg.

«В прошлом программы инвестиционной миграции были в первую очередь привлекательны для россиян, китайцев, арабов и развивающихся стран, у которых были слабые паспорта с ограниченным безвизовым доступом и низкой экономической мобильностью», — рассказал глава североамериканского представительства компании Мехди Кадири.

Он отметил, что при пандемии коронавируса ситуация значительно изменилась, большинство клиентов теперь — из развитых стран. По словам Кадири, передвижения миллионеров можно считать барометром здоровья экономики, в качестве «сигнала раннего предупреждения о будущих тенденциях в стране».

В 2014 году США занимали лидирующее место по чистому притоку богатых иностранцев, чье состояние равнялось или превышало $1 млн, но в 2022 году страна опустилась на шестое место — ее опередили ОАЭ, Австралия, Сингапур, Канада и Швейцария. Больше всего мигрантов было из России, Китая и Индии. В компании New World Wealth пояснили, что многим из покидающих США миллионерам от 50 до 60 лет, часть из них объясняют свой отъезд опасениями за безопасность или налогами.

Россия в прошлом году попала в десятку стран (заняв последнее место в ней), ранжированных по числу центимиллионеров — сверхбогатых людей, владеющих состоянием от $100 млн, подсчитали в New World Wealth и Henley & Partners. Больше всего центимиллионеров проживало в США (9370), Китае (2021) и Индии (1132), у России тогда насчитали 435 центимиллионеров.

В топ-20 любимых городов мира для миллионеров вошли Нью-Йорк, Токио, Сан-Франциско, Лондон и Сингапур, российских городов в списке не оказалось.

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