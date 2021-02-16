Туроператоры попросили МИД не задавать иностранным туристам 39 вопросов

Среди вопросов, содержащихся в заявлении на оформление визы, есть те, которые могут вызвать недоумение и негатив у иностранцев, считают представители туротрасли. Они попросили скорректировать их количество и упростить семантически

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Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин и президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов обратились с письмом (есть у РБК) к заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко и МИД, в котором попросили скорректировать вопросы, задаваемые иностранным туристам в заявлении об оформлении единой электронной визы. Представитель Чернышенко сообщила РБК, что письмо поступило, и добавила, что «содержание обращения туротрасли будет изучено совместно с коллегами из МИДа».

Авторы письма напомнили, что в декабре прошлого года Министерство иностранных дел России утвердило состав сведений, которые указываются иностранцами в заявлении. «<...> включает 39 пунктов. Но часть из них фактически содержит по несколько вопросов, общее число которых в итоге составляет более полусотни», — говорится в письме.

По мнению авторов обращения, некоторые вопросы могут вызвать у иностранцев недоумение. Так, в частности, желающим посетить Россию предлагается сообщить, используют ли они социальные сети и мессенджеры, указать какие и прикрепить ссылки.

Кроме того, там есть вопрос о наличии у заявителя гражданства других стран и содержатся требования указать год получения, номера паспортов и личные идентификационные номера. Помимо этого, есть вопрос о наличии в собственности у заявителя недвижимости на территории России и требование указать ее адреса.