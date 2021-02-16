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Туроператоры попросили МИД не задавать иностранным туристам 39 вопросов

Среди вопросов, содержащихся в заявлении на оформление визы, есть те, которые могут вызвать недоумение и негатив у иностранцев, считают представители туротрасли. Они попросили скорректировать их количество и упростить семантически
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин и президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов обратились с письмом (есть у РБК) к заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко и МИД, в котором попросили скорректировать вопросы, задаваемые иностранным туристам в заявлении об оформлении единой электронной визы. Представитель Чернышенко сообщила РБК, что письмо поступило, и добавила, что «содержание обращения туротрасли будет изучено совместно с коллегами из МИДа».

Авторы письма напомнили, что в декабре прошлого года Министерство иностранных дел России утвердило состав сведений, которые указываются иностранцами в заявлении. «<...> включает 39 пунктов. Но часть из них фактически содержит по несколько вопросов, общее число которых в итоге составляет более полусотни», — говорится в письме.

По мнению авторов обращения, некоторые вопросы могут вызвать у иностранцев недоумение. Так, в частности, желающим посетить Россию предлагается сообщить, используют ли они социальные сети и мессенджеры, указать какие и прикрепить ссылки.

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Кроме того, там есть вопрос о наличии у заявителя гражданства других стран и содержатся требования указать год получения, номера паспортов и личные идентификационные номера. Помимо этого, есть вопрос о наличии в собственности у заявителя недвижимости на территории России и требование указать ее адреса.

Также предлагается указать не только место работы, но и не менее двух предыдущих, а также все образовательные организации, кроме средней школы, в которых заявитель проходил обучение с указанием адресов. Среди других вопросов, которые вызвали у авторов письма полемику, есть:

  • О намерении «представлять интересы или действовать от имени некоммерческих, международных или государственных организаций»;
  • О навыках владения «оружием, взрывчатыми, ядерными, биологическими или химическими веществами»;
  • Были ли вовлечены в вооруженные конфликты;
  • О намерении осуществлять на территории России противоправную деятельность, в том числе связанную с терроризмом;
  • О намерении участвовать на территории России в политической деятельности, ее организации или финансировании.
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«Надо признать, что подобного рода вопросы содержатся, например, в анкете на получение визы в США, а также в анкете для оформления въездной визы в Россию для граждан США, Великобритании, Канады и Грузии. Но <...> вышеназванные страны не входят в перечень 52 государств, граждане которых могут оформить единую электронную визу. А анкеты, которые заполняют россияне для въезда в страны, например, Шенгенской зоны таких вопросов не содержат», — отмечают Игнатьев, Ламшин и Осипов.

В связи с этим они просят скорректировать в сторону уменьшения количество позиций в заявлении, а также семантически упростить задаваемые заявителю вопросы и исключить тех из них, которые могут вызвать наиболее негативную реакцию у потенциальных гостей России. «При этом обновленный состав сведений предлагается ограничить вопросами, содержавшимися в анкете для получении обыкновенной однократной деловой, туристической и гуманитарной визы <...> или хотя бы перечнем вопросов в анкете для получения обычной въездной российской визы гражданами иностранных государств (кроме США, Великобритании, Канады и Грузии)», — говорится в письме.

РБК направил запрос в пресс-службу МИДа.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России с 1 января 2021 года была введена единая электронная виза для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Она доступна гражданам 52 стран, среди которых Бахрейн, Ватикан, Иран, Кувейт, Китай, (включая Тайвань), Мексика, Оман, КНДР, Малайзия, Саудовская Аравия, Сингапур, Япония и более 30 стран Европы.

Для получения визы не требуется приглашение принимающей стороны, бронь отеля или какие-либо другие документы, подтверждающие цель путешествия. Консульский сбор составляет $40, для детей до 6 лет — бесплатно. Оформление займет не более четырех дней. Срок действия электронной визы — 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток.

Пересечь границу с такой визой можно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска (сейчас их 29) вне зависимости от региона, а путешествовать — по всей стране. При пересечении границы иностранцу надо будет предъявить распечатанное уведомление об оформлении электронной визы и загранпаспорт.

Авторы
Михаил Юшков, Елена Сухорукова
При участии
Майя Бобенко
туроператоры электронные визы МИД Дмитрий Чернышенко
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