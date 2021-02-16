Боярского госпитализировали в Петербурге

Как сообщила его супруга Лариса Луппиан, артиста отвезли в больницу после ухудшения самочувствия, однако причина этого пока не установлена

Михаил Боярский (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Михаила Боярского доставили в больницу, сообщила РБК его жена Лариса Луппиан. Он находится в больнице № 122 в Санкт-Петербурге, уточнила Луппиан «Пятому каналу».

По ее словам, у артиста ухудшилось самочувствие, сейчас врачи выясняют причину. «Непонятно, [что случилось], обследуют. Но это не ковид», — сказала она РБК.

Актер привился от коронавируса в январе.

Боярскому 71 год. Актера снимался в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Собака на сене», «Тарас Бульба» и других. Он также является исполнителем многих песен, в том числе «Зеленоглазое такси» и «Все пройдет».

В сентябре прошлого года президент Владимир Путин наградил Боярского орденом Почета «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».