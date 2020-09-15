Боярский потерял сознание во время прививки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,47) Инвестиции, 13:02
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 89,36 (+0,78) Инвестиции, 13:02
Жириновский исключил перенос выборов в Госдуму Политика, 20:13 Баржа повредила Крымский мост в Москве Общество, 20:00 Honda анонсировала свой первый электрокар для крупнейшего рынка в мире Авто, 19:54 Лондонский «Арсенал» подписал новый контракт со своим лучшим бомбардиром Спорт, 19:52 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 сентября Общество, 19:48 Россия сократит сотрудничество с другими странами в миссии «Венера-Д» Технологии и медиа, 19:39 Презентация Apple 2020. Онлайн-трансляция «РБК Стиль» Стиль, 19:38 СМИ узнали о найденном у семей двух полковников МВД имуществе на ₽100 млн Общество, 19:36 Deutsche Bank оценил готовность западных стран к прививке от COVID Политика, 19:30 Почему биткоина боятся. 7 главных ответов Крипто, 19:25 Названы самые массовые автомобили в России Авто, 19:25 «Список Навального» и поиски жизни на Венере. Главные новости РБК Общество, 19:21 Белорусская оппозиция заявила о намерении получить от Европы $4 млрд Политика, 19:16 Экс-капитан «Зенита» Иванович подписал договор с клубом чемпионата Англии Спорт, 19:14
Общество ,  
0 

Боярский потерял сознание во время прививки

70-летний Михаил Боярский ненадолго упал в обморок во время посещения поликлиники, куда он вместе с другими известными артистами пришел сделать прививку от гриппа. Врачи назвали причиной случившегося скачок давления
Михаил Боярский во время вакцинации
Михаил Боярский во время вакцинации (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Народный артист Михаил Боярский упал в обморок в больнице, когда он пришел на прививку от гриппа. Видео инцидента опубликовала «Комсомольская правда», еще одно видео, снятое с другого ракурса, есть у «Пятого канала».

70-летний Боярский пришел прививаться от гриппа в городскую поликлинику № 39. Как сообщает «Комсомольская правда», через пять минут после того, как Боярский зашел в кабинет, врач прокричал, что актеру стало плохо, и позвал на помощь. В кабинет после этого прибежала главврач поликлиники. Вскоре она сообщила, что самочувствие актера пришло в норму.

На видеозаписи, опубликованной «Комсомолкой», видно, что инцидент произошел во время осмотра. Врач начал ощупывать шею Боярского, и в этот момент тот начал падать и завалился на медработника. Врач успел подхватить его, прежде чем он упал на пол.

Как объясняет «Комсомольская правда», Боярский проходил обязательный осмотр перед вакцинацией. Врач надавил ему на лимфоузлы, и в этот момент у актера, предположительно, скакнуло давление. Ему оказали первую помощь, и он вскоре пришел в себя. Как отмечает издание, Боярский все же сделал прививку.

Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан подтвердила, что инцидент произошел во время осмотра перед уколом. «Его осматривал врач, видно, не туда нажал, но мы будем это выяснять. Закружилась голова у него, про обморок он даже не помнит, врачи говорят: скачок давления. Это было сегодня, он уже после этого ездил по делам, все нормально. Мы сделали прививки после этого», — сообщила РБК Лариса Луппиан.

Боярский ответил на сообщения о плохом самочувствии
Общество

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности

«Пятый канал» отмечает, что в этот день в поликлинику № 39 на Малой Конюшенной улице пришли прививаться от гриппа сразу несколько известных артистов. Среди них — Борис Эйфман, Юрий Гальцев, Игорь Корнелюк и другие.

Авторы: Георгий Тадтаев, Алена Прохоренко
Теги: Михаил Боярский, Санкт-Петербург, прививка
Материалы по теме
Путин поздравил Боярского с 70-летием
Общество
Боярский опроверг сообщения о своем уходе со сцены после юбилея
Общество
ГАИ проведет проверку после публикаций о нарушении правил ПДД Боярским
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter