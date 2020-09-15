Боярский потерял сознание во время прививки

70-летний Михаил Боярский ненадолго упал в обморок во время посещения поликлиники, куда он вместе с другими известными артистами пришел сделать прививку от гриппа. Врачи назвали причиной случившегося скачок давления

Михаил Боярский во время вакцинации (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Народный артист Михаил Боярский упал в обморок в больнице, когда он пришел на прививку от гриппа. Видео инцидента опубликовала «Комсомольская правда», еще одно видео, снятое с другого ракурса, есть у «Пятого канала».

70-летний Боярский пришел прививаться от гриппа в городскую поликлинику № 39. Как сообщает «Комсомольская правда», через пять минут после того, как Боярский зашел в кабинет, врач прокричал, что актеру стало плохо, и позвал на помощь. В кабинет после этого прибежала главврач поликлиники. Вскоре она сообщила, что самочувствие актера пришло в норму.

На видеозаписи, опубликованной «Комсомолкой», видно, что инцидент произошел во время осмотра. Врач начал ощупывать шею Боярского, и в этот момент тот начал падать и завалился на медработника. Врач успел подхватить его, прежде чем он упал на пол.

Как объясняет «Комсомольская правда», Боярский проходил обязательный осмотр перед вакцинацией. Врач надавил ему на лимфоузлы, и в этот момент у актера, предположительно, скакнуло давление. Ему оказали первую помощь, и он вскоре пришел в себя. Как отмечает издание, Боярский все же сделал прививку.