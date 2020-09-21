Путин наградил Боярского орденом Почета

Михаил Боярский (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин наградил артиста Михаила Боярского орденом Почета. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится, что Боярский награжден «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Кроме того, Путин своим указом наградил орденом Александра Невского за вклад в развитие российской культуры и многолетнюю плодотворную деятельность артиста Национального драматического театра России (Александринский театр) Николая Мартона. Орденами Дружбы награждены художественный руководитель Московского театра «Эрмитаж» Михаил Левитин и артист Национального драматического театра России Петр Семак.

Боярский — российский актер и певец, артист Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета. В 1990 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. Боярский снимался в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Собака на сене», «Тарас Бульба» и других. Он также является исполнителем многих песен, в том числе «Зеленоглазое такси» и «Все пройдет».