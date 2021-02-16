ЕСПЧ нашел нарушения в деле членов БОРН Тихонова и Хасис

Страсбург не присудил компенсацию бывшим членам неонацистской группировки БОРН Никите Тихонову и Евгении Хасис. Вместе с тем суд признал за ними нарушение права на справедливый суд

Евгения Хасис и Никита Тихонов (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушения в судебном процессе над бывшими членами неонацистской группировки «Боевая организация русских националистов» (БОРН) Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис, осужденными за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, решение опубликовано на сайте суда. При этом Страсбург не присудил им компенсацию.

Тихонов, который в 2011 году получил пожизненный срок, и Хасис, которая приговорена к 18 годам лишения свободы, жаловались в ЕСПЧ на нарушение ст. 6 Европейской конвенции о праве на справедливый суд, в том числе нарушение принципа независимости и беспристрастности суда (§ 1) и презумпции невиновности (§ 2).

В своей жалобе они обращали внимание, в том числе, на возможную небеспристрастность присяжных, слушавших дело. Они ссылались на интервью одной из бывших членов коллегии Анны Добрачевой, которая взяла самоотвод и отказалась участвовать в слушаниях. Как следовало из ее слов, в коллегию были внедрены люди, оказывавшие давление на остальных присяжных. «Ряд присяжных являются бывшими сотрудниками правоохранительных органов, а присяжные номер один и четыре с самого начала суда ведут в коллегии пропагандистскую работу. Каждое утро номер один зачитывал нам в совещательной комнате материалы из СМИ, зачитывал даже то, что происходило в суде без нашего участия и о чем мы знать были не должны. Каждую статью он сопровождал комментариями, пытаясь вызвать у нас негатив по отношению к подсудимым. Кроме того, номер четыре на моих глазах подошла к сотруднику суда, приобняла его и сказала: «Не волнуйтесь, мы вынесем обвинительный вердикт». На мои замечания, мол, вы не имеете права этого делать, ни номер один, ни номер четыре не реагировали», — говорила она журналисту Евгению Левковичу.

В другом интервью Добрачева рассказывала о члене коллегии, который сообщал другим присяжным компрометирующую информацию о Тихонове и Хасис (например, о татуировках Тихонова — нацистских символах), причем эта информация отсутствовала в открытом доступе в интернете. После выхода этих интервью подсудимые требовали отвода присяжных, которых подозревали в давлении на коллег, но суд в этом отказал.

Тем самым был нарушен принцип, согласно которому присяжные не должны рассматривать никакие доказательства, доводы и сведения об обвиняемых, кроме тех, о которых узнали в зале суда, полагали Тихонов и Хасис в своей жалобе.