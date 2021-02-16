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ЕСПЧ нашел нарушения в деле членов БОРН Тихонова и Хасис

Страсбург не присудил компенсацию бывшим членам неонацистской группировки БОРН Никите Тихонову и Евгении Хасис. Вместе с тем суд признал за ними нарушение права на справедливый суд
Евгения Хасис и Никита Тихонов
Евгения Хасис и Никита Тихонов (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушения в судебном процессе над бывшими членами неонацистской группировки «Боевая организация русских националистов» (БОРН) Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис, осужденными за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, решение опубликовано на сайте суда. При этом Страсбург не присудил им компенсацию.

Тихонов, который в 2011 году получил пожизненный срок, и Хасис, которая приговорена к 18 годам лишения свободы, жаловались в ЕСПЧ на нарушение ст. 6 Европейской конвенции о праве на справедливый суд, в том числе нарушение принципа независимости и беспристрастности суда (§ 1) и презумпции невиновности (§ 2).

В своей жалобе они обращали внимание, в том числе, на возможную небеспристрастность присяжных, слушавших дело. Они ссылались на интервью одной из бывших членов коллегии Анны Добрачевой, которая взяла самоотвод и отказалась участвовать в слушаниях. Как следовало из ее слов, в коллегию были внедрены люди, оказывавшие давление на остальных присяжных. «Ряд присяжных являются бывшими сотрудниками правоохранительных органов, а присяжные номер один и четыре с самого начала суда ведут в коллегии пропагандистскую работу. Каждое утро номер один зачитывал нам в совещательной комнате материалы из СМИ, зачитывал даже то, что происходило в суде без нашего участия и о чем мы знать были не должны. Каждую статью он сопровождал комментариями, пытаясь вызвать у нас негатив по отношению к подсудимым. Кроме того, номер четыре на моих глазах подошла к сотруднику суда, приобняла его и сказала: «Не волнуйтесь, мы вынесем обвинительный вердикт». На мои замечания, мол, вы не имеете права этого делать, ни номер один, ни номер четыре не реагировали», — говорила она журналисту Евгению Левковичу.

В другом интервью Добрачева рассказывала о члене коллегии, который сообщал другим присяжным компрометирующую информацию о Тихонове и Хасис (например, о татуировках Тихонова — нацистских символах), причем эта информация отсутствовала в открытом доступе в интернете. После выхода этих интервью подсудимые требовали отвода присяжных, которых подозревали в давлении на коллег, но суд в этом отказал.

Тем самым был нарушен принцип, согласно которому присяжные не должны рассматривать никакие доказательства, доводы и сведения об обвиняемых, кроме тех, о которых узнали в зале суда, полагали Тихонов и Хасис в своей жалобе.

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Правительство России, возражая на доводы жалобы Тихонова и Хасис, допускало, что выступление Добрачевой было провокацией стороны защиты. На это указывало то, что Добрачева дала интервью именно Левковичу, который давал на том же процессе показания в качестве свидетеля защиты и писал статьи в пользу обвиняемых, в том числе для связанной с БОРН организации «Русский вердикт». Кроме того, на момент выступлений в прессе Добрачева уже не была членом коллегии присяжных и ее заявления не имели юридической силы, полагала сторона России.

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ЕСПЧ сделал вывод, что российский суд не отнесся к заявлениям Добрачевой и требованиям подсудимых достаточно внимательно, не принял мер, чтобы проверить факты, высказанные Добрачевой, и убедиться в беспристрастности присяжных. Суд счел, что само по себе установление нарушений является достаточной компенсацией морального вреда, понесенного заявителями, и не присудил им денег. Тихонов и Хасис требовали от России по €1 млн каждый.

В подобных случаях Верховный суд по представлению председателя возобновляет производство по уголовному делу из-за новых обстоятельств (таковым считается позиция ЕСПЧ). В прошлом году глава ВС Вячеслав Лебедев внес 98 таких представлений в отношении 101 лица; в большинстве случаев процедура кончается утверждением прежнего приговора.

Адвокат Станислав Маркелов и внештатный корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в центре Москвы на улице Пречистенке после пресс-конференции Маркелова. Оба убитых участвовали в деятельности антифашистского движения. Следствие (которым руководил Игорь Краснов, ставший впоследствии генпрокурором) пришло к выводу, что убийства были связаны с политическими мотивами, и установило его исполнителей. Тихонов, по версии следствия, стрелял, а Хасис выполнила функцию наводчицы, подав своему подельнику сигнал, что Маркелов вышел из здания. Помимо убийств, им вменяли незаконный оборот оружия (ст. 222 УК). Приговор им был оглашен в мае 2011 года.

Группировка БОРН была причастна к целому ряду политических убийств, в том числе судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, антифашистов Федора Филатова, Ильи Джапаридзе и Ивана Хуторского, спортсмена Муслима Абдуллаева, участника кавказской националистической группировки «Черные ястребы» Расула Халилова, таксиста Сосо Хачикяна и дворника Салохитдина Азизова. Члены банды, включая ее руководителя Илью Горячева, в дальнейшем получили пожизненные сроки по обвинению в создании банды, экстремистского сообщества, незаконном обороте оружия и взрывных устройств и убийстве двух и более лиц.

Убийства без цели: пять главных загадок в деле БОРН
Политика
Лидер праворадикального движения &laquo;Русский образ&raquo; Илья Горячев, обвиняемый в создании экстремистского сообщества и организации ряда убийств на идеологической почве

Во время процессов по делам Горячева и БОРН члены группировки рассказывали о ее связях с администрацией президента и Росмолодежью через руководителя ячейки прокремлевского движения «Местные» Леонида Симунина.

Автор
Маргарита Алехина
неонацисты БОРН Станислав Маркелов Никита Тихонов
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