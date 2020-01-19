Общество , 19 янв, 16:53
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В Москве прошла акция в память о Маркелове и Бабуровой. Фоторепортаж
Согласованное с властями шествие в память об убитых 11 лет назад журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове прошло в Москве. Как прошло мероприятие — в фоторепортаже РБК
Желающие почтить их память собрались на Тверском бульваре.
Власти Москвы предупредили организаторов мероприятия о недопустимости смены тематики.
Антифашистское шествие в память Маркелова и Бабуровой ежегодно проходит 19 января в центре Москвы.
Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой произошло 19 января 2009 года. Виновными в их убийстве признали неонацистов Никиту Тихонова и Евгению Хасис.
Тихонова приговорили к пожизненному заключению, Хасис — к 18 годам лишения свободы.
Собравшиеся пошли на Пречистенку к зданию бывшего независимого пресс-центра, после пресс-конференции в котором Маркелов и Бабурова были убиты.
К месту шествия были стянуты сотрудники полиции и Росгвардии. На Тверском бульваре стояли автозаки.
По данным «ОВД-Инфо», были задержаны восемь человек.
В пресс-службе столичного главка МВД РБК заявили, что у них нет информации о задержаниях на шествии.
По данным «Белого счетчика», всего на акцию вышли 1,4 тыс. человек.