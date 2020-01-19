В Москве прошла акция в память о Маркелове и Бабуровой. Фоторепортаж

Согласованное с властями шествие в память об убитых 11 лет назад журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове прошло в Москве. Как прошло мероприятие — в фоторепортаже РБК