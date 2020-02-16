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Вирус из Китая ,  
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 16 февраля

Число жертв новой коронавирусной инфекции COVID-2019 превысило 1,5 тыс. человек, зафиксирована первая смерть от вируса в Европе. Главное — в материале РБК
Фото: Aly Song / Reuters

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 68 500 подтвержденных случая заболевания. С учетом новых случаев заражения и инфицированных во всех странах число зараженных, по оценке SCMP, составляет 69 264 человека.

  • По данным ВОЗ на 15 февраля, всего были заражены 50 580 человек (из них в материковом Китае — 50 054). За пределами КНР зафиксированы 526 подтвержденных случаев заражения.

  • По данным SMPC, погибли 1669 человек (из них в Китае — 1665, согласно оценке властей).

Ситуация в России

  • В Китае ждут возвращения в Россию почти 230 россиян. Речь, в частности, идет о тех, кто приобрел билеты на чартерные рейсы на период с 13 по 29 февраля, до ограничения авиасообщения.
  • Роспотребнадзор сообщил, что из карантина в Санкт-Петербурге сбежали еще трое человек. Двое из них сами вернулись на дообследование. Ранее против первой «беглянки» Анны Ильиной ведомство подало иск, однако суд не принял его, так как не отвечает за район, в котором она зарегистрирована.
  • Поставки комплектующих для планшетов, которые будут использовать в переписи населения России, задерживаются из-за карантина в китайской провинции Хубэй. В Минпромторге заявили, что ситуация пока не критична, а часть производителей уже вернулась к работе.

Ситуация в других странах

  • Председатель КНР Си Цзиньпин поручил принять меры по профилактике пневмонии, вспышку которой зафиксировали в Ухане в конце декабря прошлого года, еще в начале января. По его словам, он отдал распоряжение 7 января на заседании постоянного комитета Политбюро партии. 20 января он указал властям на необходимость «уделять первоочередное внимание безопасности и здоровью граждан» в связи с распространением болезни и принять меры для сдерживания инфекции. О том, что вспышку пневмонии мог вызвать новый вид коронавируса, который получил название COVID-19, китайские ученые объявили 9 января. О первом случае смерти от инфекции стало известно 11 января.

  • Во Франции умер 80-летний турист из Китая, у которого нашли коронавирус. Он стал первой жертвой вируса за пределами Азии.

  • На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту Йокогамы, новым типом вируса заражены 355 человек. На борту судна находятся 24 россиянина, по данным посольства, у них коронавирус не диагностировали.

  • Власти Уханя ограничили передвижение людей по городу. Теперь на границах микрорайонов будут установлены КПП, пересечь которые можно только при наличии веских оснований.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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