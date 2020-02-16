Китайский коронавирус. Самое актуальное на 16 февраля

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил принять меры по профилактике пневмонии, вспышку которой зафиксировали в Ухане в конце декабря прошлого года, еще в начале января. По его словам, он отдал распоряжение 7 января на заседании постоянного комитета Политбюро партии. 20 января он указал властям на необходимость «уделять первоочередное внимание безопасности и здоровью граждан» в связи с распространением болезни и принять меры для сдерживания инфекции. О том, что вспышку пневмонии мог вызвать новый вид коронавируса, который получил название COVID-19, китайские ученые объявили 9 января. О первом случае смерти от инфекции стало известно 11 января.