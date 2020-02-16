Китайский коронавирус. Самое актуальное на 16 февраля
Погибшие и пострадавшие
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По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 68 500 подтвержденных случая заболевания. С учетом новых случаев заражения и инфицированных во всех странах число зараженных, по оценке SCMP, составляет 69 264 человека.
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По данным ВОЗ на 15 февраля, всего были заражены 50 580 человек (из них в материковом Китае — 50 054). За пределами КНР зафиксированы 526 подтвержденных случаев заражения.
- По данным SMPC, погибли 1669 человек (из них в Китае — 1665, согласно оценке властей).
Ситуация в России
- В Китае ждут возвращения в Россию почти 230 россиян. Речь, в частности, идет о тех, кто приобрел билеты на чартерные рейсы на период с 13 по 29 февраля, до ограничения авиасообщения.
- Роспотребнадзор сообщил, что из карантина в Санкт-Петербурге сбежали еще трое человек. Двое из них сами вернулись на дообследование. Ранее против первой «беглянки» Анны Ильиной ведомство подало иск, однако суд не принял его, так как не отвечает за район, в котором она зарегистрирована.
- Поставки комплектующих для планшетов, которые будут использовать в переписи населения России, задерживаются из-за карантина в китайской провинции Хубэй. В Минпромторге заявили, что ситуация пока не критична, а часть производителей уже вернулась к работе.