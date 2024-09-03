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В КоАП пропишут наказания за нарушения норм перевозки ручной клади

В новой редакции КоАП пропишут наказания за нарушения при перевозке ручной клади
Авиакомпании в России начнут наказывать за нарушения правил перевозки ручной клади, сообщили в Минтрансе, пообещав внести соответствующие изменения в новую редакцию КоАП

В новой редакции КоАП пропишут наказания за нарушения авиакомпаниями правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа, соответствующая статья появится в своде законов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ответ сенатору Айрату Гибатдинову от министерства транспорта России.

Ранее Гибатдинов обратился в Прокуратуру и Минтранс с просьбой проверить случай с 89-летней пенсионеркой, которую не пускали на борт самолета с тростью в виде ручной клади без дополнительной оплаты.

«В рамках проводимой Минюстом России работы по подготовке новой редакции КоАП, по предложению Минтранса России, проект КоАП дополнен новой статьей «Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте», — говорится в документе за подписью замглавы Минтранса Владимира Потешкина.

В беседе с «РИА Новости» Гибатдинов отметил, что внедрение компаниями-перевозчиками спорных ограничений по провозу ручной клади зачастую становится предметом дискуссий в обществе. По его словам, это происходит из-за того, что в настоящее время в российском законодательстве отсутствует ответственность перевозчика за нарушения прав пассажиров в этой сфере.

Разработка изменений к новому КоАП ведется в России с 2019 года. Министр юстиции Константин Чуйченко отмечал, что в настоящее время проект нового свода законов проходит процедуру межведомственного согласования, по его словам, это трудоемкий и длительный процесс.

«Победа» выпустит фирменный рюкзак под свои габариты ручной клади
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ручная кладь — это вещи, которые находятся при пассажире на борту самолета. Обычно такой груз кладут на багажные полки, отсеки под передними сиденьями или отдельное место. Ограничения по размеру и весу клади устанавливают авиакомпании. Средние размеры ручной клади — 55×40×20 см по длине, ширине и высоте или 115 см по сумме трех измерений.

Ручную кладь обязательно взвешивают при регистрации на рейс. По закону допускается не менее 5 кг ручной клади на пассажира. При этом некоторые вещи перевозят в салоне бесплатно, даже если с ними общий вес ручной клади превышает норму. Список таких предметов есть в приказе Минтранса № 82, но может меняться в зависимости от авиакомпании.

В середине января суд обязал лоукостер «Победа» (входит в «Аэрофлот») убрать из требований к ручной клади габариты дамских сумок и портфелей, которые перевозятся сверх нормы бесплатного провоза. При этом сохранились альтернативные правила провоза, согласно которым в салон самолета можно брать любые незапрещенные вещи, которые помещаются в калибратор (36×30×27 см). Перевозчик убрал свой вариант правил из требований, но подчеркнул, что они были введены в 2018 году на основании ФАП-82. Компания пообещала выступать за устранение разночтений в положениях закона.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
КоАП ручная кладь Авиакомпании Россия
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