Минтранс отказался от идеи ограничить размер ручной клади

Министерство транспорта решило отказаться от собственного предложения, согласно которому в Федеральные авиационные правила должны были добавить указания на минимальные габариты ручной клади, которую пассажиры бесплатно могут провозить в салоне самолета. Об этом журналистам рассказал замминистра транспорта, курирующий авиационный блок, Александр Юрчик, передает корреспондент РБК.

«Мы изучали возможность ввести какие-то габариты [минимальные], но это практически невозможно. Технологически невозможно», — сказал он.

Подобный вывод он объяснил тем, что существует огромное количество модификаций воздушных судов и их комплектаций. «Пришлось бы вводить размер габарита ручной клади под каждый тип самолета», — сказал Юрчик, добавив, что Минтранс оставит рамочные правила для перевозчиков. «Авиакомпании в этих рамках установят свои правила провоза ручной клади в соответствии с требованиями безопасности и модификацией воздушных судов», — подчеркнул замминистра.

Поправки в Федеральные авиационные правила Минтранс предложил ввести 15 марта. Таким образом ведомство пыталось запретить авиаперевозчикам бесконтрольно снижать размеры сумок, которые пассажиры могут бесплатно брать с собой в салон. Так, для самолетов, которые вмещают более 98 пассажирских кресел, министерство предлагало ограничить размеры ручной клади «115 см в сумме трех измерений». Такой подход, как отмечали в Минтрансе, соответствует международной практике и рекомендуемым правилам международной ассоциации воздушного транспорта (International Air Transport Association).