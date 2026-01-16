Миллиардер переименовал яхту, после того как зеркально прочитал название
Сооснователь корпорации Oracle (ORCL) Ларри Эллисон обнаружил, что название его яхты Izanami при зеркальном прочтении означает «Я — нацист» и срочно переименовал судно в Ronin, пишет New York Post.
Первоначально Эллисон назвал свою яхту в честь синтоистской богини из японской мифологии. Сейчас судно уже не принадлежит ему. Эллисон продал 58-метровое судно, которое сейчас называется Ronin, венесуэльскому банкиру Виктору Варгасу незадолго до 2013 года. Позже яхта перешла к итальянскому бизнесмену Алессандро Дель Боно.
Сам Эллисон имеет давние связи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, он делал крупные пожертвования израильской армии через некоммерческую организацию «Друзья Армии обороны Израиля», о чем писала The Gurdian. Bloomberg сообщил, что Нетаньяху посещал личный остров миллиардера на Гавайях.
В сентябре 2025 года Ларри Эллисон благодаря резкому скачку цены акций Oracle обогнал главу Tesla Илона Маска и впервые был признан самым богатым человеком в мире. Его состояние выросло за сутки на $101 млрд, до $393 млрд.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC