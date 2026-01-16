 Перейти к основному контенту
Общество
Миллиардер переименовал яхту, после того как зеркально прочитал название

Сооснователь Oracle Ларри Эллисон переименовал свою яхту Izanami, когда обнаружил, что при зеркальном прочтении название можно трактовать как экстремистское. Судно позже было продано и сменило владельцев
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Сооснователь корпорации Oracle (ORCL) Ларри Эллисон обнаружил, что название его яхты Izanami при зеркальном прочтении означает «Я — нацист» и срочно переименовал судно в Ronin, пишет New York Post.

Первоначально Эллисон назвал свою яхту в честь синтоистской богини из японской мифологии. Сейчас судно уже не принадлежит ему. Эллисон продал 58-метровое судно, которое сейчас называется Ronin, венесуэльскому банкиру Виктору Варгасу незадолго до 2013 года. Позже яхта перешла к итальянскому бизнесмену Алессандро Дель Боно.

Сам Эллисон имеет давние связи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, он делал крупные пожертвования израильской армии через некоммерческую организацию «Друзья Армии обороны Израиля», о чем писала The Gurdian. Bloomberg сообщил, что Нетаньяху посещал личный остров миллиардера на Гавайях.

Основатель Oracle потерял почти $25 млрд за день
Бизнес
Ларри Эллисон

В сентябре 2025 года Ларри Эллисон благодаря резкому скачку цены акций Oracle обогнал главу Tesla Илона Маска и впервые был признан самым богатым человеком в мире. Его состояние выросло за сутки на $101 млрд, до $393 млрд.

