Основатель Oracle потерял почти $25 млрд за день

Основатель Oracle Ларри Эллисон потерял $24,9 млрд на фоне поддержки инициативы срыва сделки Netflix и Warner Bros., пишет Bloomberg. Его состояние сейчас превышает $202 млрд — он все равно в два раза богаче, чем год назад

Ларри Эллисон (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Историческое падение акций Oracle привело к снижению состояния основателя компании Ларри Эллисона на $24,9 млрд, пишет Bloomberg. Состояние миллиардера сейчас оценивается в $202,8 млрд, он на третьей строчке богатейших людей планеты и почти в два раза богаче, чем год назад.

Убытки Эллисона возникли на фоне его обещания поддержать «враждебное предложение» своего сына Дэвида Эллисона — главы Paramount Skydance — о покупке Warner Bros. Discovery за $108 млрд. Это было задумано с целью срыва ранее заключенной сделки Netflix с компанией. В ситуацию даже вмешался американский президент Дональд Трамп, заявив, что покупка компании Netflix выглядит проблематичной.

После этого акций Oracle рухнули на 10,99% — с $223 до $190. Сейчас акции торгуются за $198.

10 сентября Эллисон ненадолго обогнал предпринимателя Илона Маска (сейчас — первое место и состояние $462 млрд в рейтинге Bloomberg Billionaires Index), став самым богатым человеком в мире. В том месяце акции Oracle подскочили на 36% после публикации финансового отчета, а состояние Эллисона достигло $393 млрд (против $385 млрд активов Маска на тот момент).

Внутридневной скачок оказался самым большим с 1992 года в процентном отношении и добавил к состоянию Эллисона $89 млрд, что стало самым большим однодневным приростом за всю историю статистики Bloomberg. Однако с тех пор акции упали примерно на 40%, отмечает агентство.

В сентябре Oracle подписала контракт с компанией OpenAI, разработчиком ChatGPT, на продажу вычислительных мощностей на сумму $300 млрд. Как писал The Wall Street Journal, сделка предусматривает сотрудничество на срок около пяти лет и, по информации издания, стала одним из крупнейших облачных контрактов в истории.

Как писал Financial Times, Эллисон в предыдущие годы отвергал важность идеи облачных вычислений и считал ее «полной чушью», из-за этого его компания долгое время не развивалась. Oracle, созданная в 1970-х, с самого начала работала в области баз данных, а в 2000-х уступила Amazon Web Services первенство в сфере облачных услуг. Только в последние годы компания перестроила стратегию, инвестировала в ИИ и инициативы по облачным сервисам, что привело к росту интереса инвесторов и капитала, говорится в статье.