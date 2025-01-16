Муж Блиновской приехал из зоны спецоперации на продление ее ареста
Муж обвиняемой в уклонении от уплаты налогов блогера Елены Блиновской Алексей приезжал на судебное заседание по продлению ее ареста, сообщила РБК адвокат обвиняемой Наталья Сальникова.
На заседании в Савеловском суде Блиновский заявил, что сам придумал схему по дроблению бизнеса, сообщила адвокат. После окончания заседания Блиновский направился обратно в часть.
В беседе с ТАСС он заявил, что рад был видеть свою супругу.
Весной 2024 года Блиновский, который также обвиняется в уклонении от уплаты налогов, подписал контракт и уехал на службу. Позднее его знакомый сообщал, что тот стал в зоне военной операции снайпером.
Савеловский суд 16 января продлил Блиновской арест до 2 мая. На заседании она признала вину в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Блогер рассказала, что налоговой отчетностью занимались ее помощники, в том числе знакомые Алексея Блиновского и подруга Лилия Орленко. «Бывало так, что она приносила мне документы на подпись, а я не вникала и доверяла ей», — уточнила она.
В ноябре суд в Москве признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению. Ее супруг подал на это решение апелляционную жалобу. Тогда же, в ноябре, исполнительное производство о взыскании с Блиновской более 1,1 млрд руб. по налогам было прекращено.
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