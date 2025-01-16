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Силовики заподозрили подростка в подготовке атаки на школу в Подмосковье

В Московской области задержали подростка за подготовку атаки на школу
Школьник состоял в одной из групп в соцсети, посвященной теме «Колумбайн». Он четыре месяца готовился к атаке и собирал оружие. У него провели обыск и нашли три ножа и «многочисленные записи»
Фото: Юрий Кочетков / EPA / TACC
Фото: Юрий Кочетков / EPA / TACC

В Московской области силовики предотвратили нападение подростка на школу. Об этом сообщают «МК» и RT со ссылкой на источники.

Нападение предотвратили в городе Реутове в Подмосковье. Подросток состоял в одной из групп в соцсети, посвященной теме «Колумбайн» (организация признана террористической в России и запрещена). У него провели обыск и нашли три ножа и «многочисленные записи», пишет «МК». На этой основе силовики посчитали, что он готовил нападение.

Ему предъявили обвинение по статье «Участие в террористической организации». Он учился в школе № 1, пишет RT.

Десятиклассник четыре месяца готовился к атаке и собирал оружие, сообщил источник РЕН ТВ.

РБК направил запрос в ЦОС ФСБ и обратился за комментарием в ГСУ СК России.

Хинштейн заявил о проверке всех школ Курска после нападения подростка
Общество
Александр Хинштейн

В январе 16-летний подросток из Курска с молотком напал на школу № 54. При нем также были два ножа и жидкость для розжига. Дежуривший на входе охранник не смог его остановить. Нападавшего задержали на территории дачного массива СНТ «Мичуринец», расположенного в 4 км от учебного заведения.

По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, нападавший — ученик другого образовательного учреждения, но раньше он учился в этой школе. Хинштейн назвал его мотивами сложные отношения с одной из учениц.

Сейчас подросток арестован. Ему вменяют ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).

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Елена Чернышова
При участии
Анастасия Серова
Реутов Подмосковье подросток нападение на школу
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