СК оценил ущерб из-за ДТП с «КАМАЗом» и поездом в Волгоградской области
Предварительный ущерб из-за ДТП с участием «КАМАЗа» и пассажирского поезда в Волгоградской области превышает 117 млн руб., сообщили РБК в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.
Авария произошла на перегоне Гремячая — Котельниково 29 июля 2024 года. Водитель грузовика проехал на красный свет переезд перед поездом № 491, следовавшим из Казани в Адлер. Машинист экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. В результате с рельсов сошли девять вагонов, семь опрокинулись.
Всего в поезде находились более 800 человек. Около 140 человек пострадали, из них 30 были госпитализированы, в том числе 15 детей. Водитель «КАМАЗа» умер впоследствии в больнице.
СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
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