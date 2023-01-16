Минстрой сообщил о планах ввести единую платежку по ЖКУ

В Минстрое сообщили «Известиям», что для реализации инициативы предполагается переход на электронные платежки в ГИС ЖКХ. Нововведение позволит сделать оплату жилищно-коммунальных услуг более прозрачной, считают в Госдуме

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Власти обсуждают введение единой платежки за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — с использованием показаний квартирных и общедомовых счетчиков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя в Минцифры и другие ведомства по итогам соответствующего совещания в середине декабря 2022 года.

Как уточнили газете в Минстрое, «реализация меры предполагает переход к электронным платежным документам на оплату ЖКУ», которые будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). Инициатива нацелена на повышение качества и доступности информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, а также на снижение расходов по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций, добавили в министерстве.

Сейчас единая форма отсутствует, зачастую общедомовые показания в платежках не отображаются, и граждане не понимают, за что именно платят, рассказал газете эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. «Единая платежка придет на смену бизнес-модели расчетных центров, которые берут комиссии за формирование квитанций. Также ГИС ЖКХ как единый оператор исключит существующие сегодня злоупотребления и позволит на госуровне контролировать оборот денег в сфере ЖКХ», — пояснил он.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский указал, что появление единой платежки — важная и полезная инициатива по повышению прозрачности отрасли ЖКХ. «Потребителю должно быть дано максимально доступное и подробное разъяснение, на что идет каждый рубль, который он оплачивает», — подчеркнул депутат.

Об обсуждении проекта по созданию единой платежки за ЖКУ «Известия» сообщали еще в 2019 году со ссылкой на отзыв Минстроя. Ведомство, утверждало издание, решило поддержать документ при условии его качественной доработки. В частности, правительство рекомендует соотнести понятие ЕПД с уже существующим «платежным документом» для избежания «неразберихи».

В пресс-службе Минстроя тогда подтвердили РБК, что направили отзыв в правительство, но отметили, что не комментируют его, пока документ не будет рассмотрен камбином.

В России с 1 июня 2018 года действует новая форма платежных квитанций за ЖКУ. Тогда власти в том числе запретили рекламу, идентификатор платежного документа и единый лицевой счет.