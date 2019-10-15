Эксперт предупредил о сложности введения единой платежки за ЖКУ в России

Ввести единый платежный документ (ЕПД) за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) во всех регионах России, в соответствии с внесенным в Госдуму законопроектом, будет довольно сложно. Об этом РБК заявила исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Чисто технически организовать появление платежных документов во всех регионах будет довольно сложно, потому что там должен быть некий субъект, который будет выставлять эту платежку, или кто-то из участников рынка должен будет взять эту функцию [на себя], а тут зачастую не всегда будет просто договориться», — пояснила она.

Разворотнева отметила, что тема ЕПД обсуждается довольно давно, ведь такой документ является одним из средств борьбы с неплатежами в сфере ЖКХ и позволяет гражданам контролировать общий объем своих платежей. В данном случае проблема заключается не в принятии соответствующего закона, а во взаимодействии по этому вопросу между различными субъектами рынка в регионе, добавила эксперт.

Ранее газета «Известия» сообщила, что ознакомилась с отзывом Минстроя на летний законопроект о вводе ЕПД. Ведомство, утверждало издание, решило поддержать документ при условии его качественной доработки. В частности, правительство рекомендует соотнести понятие ЕПД с уже существующим «платежным документом» для избежания «неразберихи».