SSJ-100 вернулся в Шереметьево из-за возможных проблем с двигателем

Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Ставрополь, вынужден был вернуться в пункт вылета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На сайте ставропольского аэропорта сообщается, что рейс из Москвы, который должен приземлиться в 4:00, задерживается по технической причине.

По данным агентства, поводом для возврата борта в Шереметьево могли стать проблемы с двигателем.

«По предварительной информации, экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и принял решение вернуться», — цитирует агентство слова собеседника.

Сообщается, что посадка прошла в штатном режиме. Рейсом летело 55 пассажиров и шестеро членов экипажа, никто из них не пострадал. Самолет в данный момент проходит техосмотр.