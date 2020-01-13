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SSJ-100 вернулся в Шереметьево из-за возможных проблем с двигателем

Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Ставрополь, вынужден был вернуться в пункт вылета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На сайте ставропольского аэропорта сообщается, что рейс из Москвы, который должен приземлиться в 4:00, задерживается по технической причине.

По данным агентства, поводом для возврата борта в Шереметьево могли стать проблемы с двигателем.

«По предварительной информации, экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и принял решение вернуться», — цитирует агентство слова собеседника.

Сообщается, что посадка прошла в штатном режиме. Рейсом летело 55 пассажиров и шестеро членов экипажа, никто из них не пострадал. Самолет в данный момент проходит техосмотр.

9 января в Шереметьево вернулся самолет Boeing 777 «Аэрофлота», который направлялся в Тель-Авив. Причиной возврата рейса стало срабатывание датчика топлива.

В авиакомпании подтвердили, что борт вернулся в пункт вылета из-за датчика. Осмотр воздушного судна не выявил неисправности. После замены самолета летевшие в Израиль пассажиры отправились в пункт назначения.

Теги: самолет, Шереметьево, Ставрополь
Материалы по теме
Летевший в Израиль самолет вернулся в Шереметьево из-за сигнала датчика
Общество
СМИ сообщили о возврате в Москву рейса в Симферополь из-за неисправности
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