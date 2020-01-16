Новый иск к Эпштейну вскрыл детали его предполагаемых секс-преступлений

Финансист продолжал сексуально домогаться несовершеннолетних девушек и торговать ими вплоть до минувшего года, говорится в иске. Эпштейн также руководил «пирамидой» секс-торговли, где жертвы должны были сами искать новых девушек

Джеффри Эпштейн (Фото: AP)

Американский финансист Джеффри Эпштейн, который покончил с собой в СИЗО летом прошлого года, где находился по обвинению в секс-торговле, сексуально домогался и незаконно торговал девушками в возрасте от 12 лет на своем частном острове в Карибском море вплоть до 2019 года. Об этом сообщает AFP со ссылкой на новый иск против финансиста, который в среду подали власти Виргинских островов США.

В частности, в иске, который был подан Генеральным прокурором Виргинских островов Дениз Джордж, Эпштейн обвиняется в том, что он доставлял девушек в возрасте от 12 до 17 лет в свое поместье стоимостью $577 млн на лодке, вертолете и самолете в период с 2001 по 2019 годы.

Кроме того, говорится в иске, Эпштейн вел в компьютере список потенциальных жертв и руководил «пирамидой торговли людьми», согласно которой несовершеннолетние жертвы были вынуждены нанимать других женщин для совершения половых актов.

Прежние обвинения в адрес Эпштейна касались событий 2002-2005 годов.

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