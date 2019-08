СМИ узнали о претензиях к охранникам СИЗО после суицида Эпштейна

По правилам учреждения, охрана обязана была проверять заключенных каждые 30 минут, но в ночь происшествия она этого не делала. Кроме того, незадолго до случившегося сокамерника Эпштейна перевели в другое место

Охранники следственного изолятора, где содержался обвиняемый по делу о секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн, тело которого было обнаружено в его камере утром в субботу, не совершали положенные обходы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

По словам собеседника, охранники обязаны были делать обход по камерам, где содержатся заключенные, каждые 30 минут. Согласно внутренним правилам, даже если заключенный, как представляется, спит, они обязаны были убедиться, что с ним все в порядке.

Кроме того, по словам собеседника телеканала, изначально в камере с Эпштейном находился второй заключенный. Однако по неизвестным причинам его переселили в другую камере, сообщил источник. Он добавил, что охранники, находившиеся на смене в ночь происшествия, работали сверхурочно.

Газета The New York Times со ссылкой на свои источники также сообщает, что охранники, которые обязаны были каждые 30 минут проверять Эпштейна, не делали этого. Кроме того, сообщили источники, в связи с тем, что Эпштейн, по всей видимости, уже пытался покончить с собой двумя неделями ранее, ему полагался сокамерник. Однако второго заключенного, который был в камере с Эпштейном, перевели в другое место. Associated Press со ссылкой на свой источник в изоляторе также сообщает, что все охранники учреждения в ту ночь работали сверхурочно.