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СМИ узнали о претензиях к охранникам СИЗО после суицида Эпштейна
По правилам учреждения, охрана обязана была проверять заключенных каждые 30 минут, но в ночь происшествия она этого не делала. Кроме того, незадолго до случившегося сокамерника Эпштейна перевели в другое место
Фото: Jeenah Moon / Reuters

Охранники следственного изолятора, где содержался обвиняемый по делу о секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн, тело которого было обнаружено в его камере утром в субботу, не совершали положенные обходы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

По словам собеседника, охранники обязаны были делать обход по камерам, где содержатся заключенные, каждые 30 минут. Согласно внутренним правилам, даже если заключенный, как представляется, спит, они обязаны были убедиться, что с ним все в порядке.

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Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой

Кроме того, по словам собеседника телеканала, изначально в камере с Эпштейном находился второй заключенный. Однако по неизвестным причинам его переселили в другую камере, сообщил источник. Он добавил, что охранники, находившиеся на смене в ночь происшествия, работали сверхурочно.

Газета The New York Times со ссылкой на свои источники также сообщает, что охранники, которые обязаны были каждые 30 минут проверять Эпштейна, не делали этого. Кроме того, сообщили источники, в связи с тем, что Эпштейн, по всей видимости, уже пытался покончить с собой двумя неделями ранее, ему полагался сокамерник. Однако второго заключенного, который был в камере с Эпштейном, перевели в другое место. Associated Press со ссылкой на свой источник в изоляторе также сообщает, что все охранники учреждения в ту ночь работали сверхурочно.

Ранним утром в 6:30 в минувшую субботу охранники изолятора в Нижнем Манхэттене Нью-Йорка, совершая утренний обход, обнаружили тело 66-летнего Эпштейна. По предварительным данным, он покончил с собой. Начато расследование произошедшего.

Эпштейн был повторно задержан в начале июля. позднее ему предъявили обвинения в секс-торговле несовершеннолетними. Около десяти лет назад финансиста, которого CNN называет мультимиллионером, уже обвиняли в склонении несовершеннолетних к занятию проституцией. В 2008 году с ним была заключена сделка, согласно которой его приговорили к 13 месяцам заключения. Эпштейн в свою очередь признал вину, согласился выплатить компенсации свои жертвам и регистрировался в специальном реестре как сексуальный преступник. Все эти годы расследование в отношении Эпштейна продолжалось.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: СИЗО, суицид
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