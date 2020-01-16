Региональные власти объяснили недостоверность данных о качестве дорог

Региональные власти ответили на претензии Счетной палаты о недостоверности сведений о качестве дорог. Они также опровергли данные аудиторов о недостатке финансирования на обеспечение безопасности

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Представители регионов, которые Счетная палата уличила в искажении данных о снижении аварийности на опасных участках дорог, объяснили свои ошибки и оспорили выводы аудиторов о недостаточном финансировании на поддержание инфраструктуры.

Как сообщил РБК в понедельник, Счетная палата в промежуточном отчете отметила, что некоторые регионы отправляли в правительство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» искаженные данные, и привела сравнение со статистикой ГИБДД. Среди проштрафившихся аудиторы назвали Кировскую область (снижение аварийности составило 24,3%, а не 64,9%), Ярославскую область (вообще не предоставила данные), Улан-Удэ (выявлен рост числа аварийно-опасных участков на 194%, а власти региона отчитались правительству о снижении на 76%).

Как ответили РБК в пресс-службе минтранса Кировской области, ошибки в предоставленных данных связаны с тем, что ГИБДД составляет статистику позднее сроков предоставления отчетности региона властям. Ведомство, однако, признало, что на январь 2018 года мест высокой концентрации ДТП было 24, а к концу года таких участков все же стало больше — 28. Хотя участки концентрации ДТП устраняли, возникали новые, пояснили в региональном министерстве.

В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики РБК пояснили, что местные власти допустили ошибку при подсчете мест концентрации ДТП, которые были приняты за базовое значение, и это произошло еще на этапе формирования паспорта проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2016 году. «В 2018 году проведена корректировка абсолютных значений», — отметили в пресс-службе. Счетная палата указала, что снижение числа мест концентрации аварий составило 47%, а не 78%, как докладывали власти региона.