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Региональные власти объяснили недостоверность данных о качестве дорог

Региональные власти ответили на претензии Счетной палаты о недостоверности сведений о качестве дорог. Они также опровергли данные аудиторов о недостатке финансирования на обеспечение безопасности
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Представители регионов, которые Счетная палата уличила в искажении данных о снижении аварийности на опасных участках дорог, объяснили свои ошибки и оспорили выводы аудиторов о недостаточном финансировании на поддержание инфраструктуры.

Как сообщил РБК в понедельник, Счетная палата в промежуточном отчете отметила, что некоторые регионы отправляли в правительство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» искаженные данные, и привела сравнение со статистикой ГИБДД. Среди проштрафившихся аудиторы назвали Кировскую область (снижение аварийности составило 24,3%, а не 64,9%), Ярославскую область (вообще не предоставила данные), Улан-Удэ (выявлен рост числа аварийно-опасных участков на 194%, а власти региона отчитались правительству о снижении на 76%).

Как ответили РБК в пресс-службе минтранса Кировской области, ошибки в предоставленных данных связаны с тем, что ГИБДД составляет статистику позднее сроков предоставления отчетности региона властям. Ведомство, однако, признало, что на январь 2018 года мест высокой концентрации ДТП было 24, а к концу года таких участков все же стало больше — 28. Хотя участки концентрации ДТП устраняли, возникали новые, пояснили в региональном министерстве.

В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики РБК пояснили, что местные власти допустили ошибку при подсчете мест концентрации ДТП, которые были приняты за базовое значение, и это произошло еще на этапе формирования паспорта проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2016 году. «В 2018 году проведена корректировка абсолютных значений», — отметили в пресс-службе. Счетная палата указала, что снижение числа мест концентрации аварий составило 47%, а не 78%, как докладывали власти региона.

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Аудиторы также утверждают, что региональные власти выделяют недостаточно средств на мероприятия нацпроекта, что ставит под угрозу его реализацию в целом. В Кировской области с таким выводом не согласились: подсчеты трат на ремонт дорог аудиторы провели неправильно, заявили в региональном минтрансе. Аудиторы считали показатель вплоть до 2024 года по стоимости 1 км дорожных работ в 2019 году. «При этом в 2019 году проводился ремонт широких (центральных) улиц в Кирове, что значительно увеличило стоимость 1 км ремонта дорог. Согласно разработанному проекту, выделяемых средств достаточно для достижения целевых показателей проекта», — указали в ведомстве.

В пресс-службе минтранса Удмуртской Республики также опровергли данные Счетной палаты о том, что регион выделил недостаточно средств на ремонт и обслуживание трасс. По расчетам аудиторов, республике необходимо 13,1 млрд руб. на выполнение проекта. «В то время как правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов предусмотрено финансирование на этот период в размере 8,4 млрд руб.», — ответили в ведомстве. Но даже с таким объемом финансирования регион считает реальным достичь поставленных целей. По оценке регионального ведомства, по состоянию на 1 января 2020 года доля дорог, соответствующих нормативам по качеству и безопасности движения, составила в Удмуртии 55,2%, что выше минимального показателя (48%).

Нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» охватывает 104 городские агломерации, его реализация началась 3 декабря 2018 года. За шесть лет финансирования нацпроекта регионы вложат в его реализацию более 4 трлн руб., из федерального бюджета будет отпущено 440,9 млрд руб. Ключевая цель проекта — улучшить состояние трасс и сократить число аварийных участков в агломерациях с населением более 200 тыс. человек.

Автор: Мария Кокорева
Теги: нацпроекты, Счетная палата, финансирование
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