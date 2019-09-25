Акимов назвал исполнение Крымом дорожного нацпроекта плачевным

На совещании о ходе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вице-премьер Максим Акимов раскритиковал власти республики за низкие темпы работ. Среди проблемных зон оказалось и Приморье, где летом были паводки

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Вице-премьер Максим Акимов на заседании проектного комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в среду раскритиковал глав регионов, не выполнивших необходимый объем законтрактованных работ, передает корреспондент РБК. Особое внимание он обратил на низкие показатели укладки асфальта в Крыму.

«Если посмотрим на освоение предоставленных финансовых ресурсов в сопоставимых регионах, где одни и те же проблемы, отсутствие, например, ремонтов ввиду большой загрузки дорожной сети из-за высокого сезона, то Краснодарский край почти исполнил программу дорожных работ, а вот ситуация в Крыму остается по-прежнему плачевной — 23% от запланированного объема работ», — сказал вице-премьер.

Акимов призвал не искать причины срыва работ в природных катаклизмах или политической турбулентности. «Эти ссылки несостоятельны», — указал министр.

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Юлия Жукова ответила в ходе заседания, что выполнение работ было отложено до июля из-за оформления дорог в собственность, а к самим работам на полуострове приступили только в конце августа. «Отставание, конечно, есть. На большинстве объектов у нас выстроена система контроля, подрядчики работают в двухсменном режиме», — сказала Жукова.

По данным заместителя министра транспорта Иннокентия Алафинова, значительное отставание (показатель ниже 35%), помимо Крыма, обнаружены у Забайкальского края, Ненецкого АО, Республики Тува, Еврейской АО, в Приморском крае, Чеченской Республике и Сахалинской области. «И если в ряде этих регионов отставание можно объяснить паводком, то к некоторым есть вопросы», — уточнил чиновник.