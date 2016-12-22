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Родители одного из напавших в школе в Перми просили власти о помощи
Общество, 16 янв, 18:41
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Родители одного из напавших в школе в Перми просили власти о помощи
Родители напавшего с ножом в школе в Перми в 2017 году просили власти о помощи. Вместо этого их оштрафовали, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова. «Трагедии могло не случиться», — заявила она
Фото: Игорь Катаев / РИА Новости

Один из подростков, напавших на учащихся и учителей школы №127 в Перми, в 2012 году был поставлен на внутришкольный учет из-за проявлений агрессии. Его перевели на индивидуальное обучение. Спустя пять лет, в 2017 году, его родители обратились в комиссию по делам несовершеннолетних за помощью, говорится в сообщении на сайте уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«Но и здесь предпринятые комиссией по делам несовершеннолетних меры ограничились наложением штрафа на самих же родителей», — говорится в сообщении. ​Кузнецова заявила, что «трагедии могло не случиться, но здесь налицо непрофессионализм специалистов, отсутствие коммуникации и преемственности в работе ведомств».

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Детский омбудсмен высказалась за повышение квалификации учителей и других людей, работающих с детьми. Также она призвала работать над вопросом охраны школ. «Поставить рамку металлоискателя важно, но гораздо сложнее выстроить систему, при которой данная ситуация никогда бы не была возможной», — сказала она.

15 января двое подростков напали на учеников 4 «Б» класса и на преподавателя, ранения получили 15 человек, из них 12 госпитализировали. Источник РБК, знакомый с материалами расследования, рассказал, что нападавшие зашли в кабинет труда на третьем этаже школы и несколько раз ударили ножом учительницу. Затем они напали на других детей, некоторым из учеников удалось сбежать.

Собеседник РБК, знакомый с материалами расследования, отметил, что система безопасности школы №127 оставляла желать лучшего.

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Один из напавших на учительницу и школьников состоял на учете в психдиспансере, рассказала ранее замдиректора школы №127 Татьяна Киселева. «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники ранее во вторник сообщил о прошедшем допросе нападавших. Собеседники издания не рассказали о мотивах нападавших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (покушение на убийство двух и более лиц), оно находится в производстве Главного следственного управления.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: нападение , Пермь , Школа , Анна Кузнецова
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