Голикова отнесла к числу причин бедности россиян экономию на соцрасходах

Большое число бедных в России (по последним из опубликованных данных Росстата, за чертой бедности живут свыше 13% населения) объясняется экономической ситуацией, которая складывалась в 2015–2016 годах, полагает глава Счетной палаты Татьяна Голикова.
«Понятно, что упали цены на нефть, возможности бюджета сократились, бюджетов даже, не федерального, а бюджетов сократились. И, чего там скрывать, очень многие руководители, в том числе и регионов, пытаются сэкономить на социальных расходах, когда существенно сужаются возможности для маневра», — сказала Голикова в интервью телеканалу РБК.
Глава Счетной палаты напомнила, что в результате сокращения доходов бюджета власти «поджали расходы, которые связаны с населением». По мере изменения приоритетов экономической политики ситуация, по словам Голиковой, начнет улучшаться.
«Почему я так говорю, потому что все-таки в конце 2017 года был принят ряд решений и реализован, в том числе по повышению заработной платы. Мы видим реальный рост зарплат бюджетников, хоть и небольшой, но тем не менее реальный рост, и не только бюджетников, но и вообще заработных плат в экономике», — пояснила Голикова.
По ее словам, в 2016 году почти две трети (64,2%) живущих за чертой бедности составляли представители экономически активного населения, а потому именно рост зарплат должен улучшить ситуацию с благополучием граждан.
«И, наверное, не нужно сбрасывать со счетов, это очень важно, ту демографическую программу, которую объявил Владимир Владимирович [Путин], по поддержке рождений, в том числе поддержка семей, которые рожают первого ребенка. Это тоже очень важно, потому что на сегодняшний день у нас семьи с детьми — это самая рисковая категория», — сказала Голикова.
В конце 2017 года президент России Владимир Путин объявил о «перезагрузке» политики «демографического развития» России. Одной из первых мер в ее рамках станет введение ежемесячной выплаты семьям, в которых родился первый ребенок.
По словам Путина, точная сумма выплаты будет различаться от региона к региону, но в среднем составит в 2018 году порядка 10,5 тыс. руб. При этом выплата будет адресной — при ее назначении, по словам президента, будут учитываться доходы семей, и выплату получат только те семьи, в которых доход на человека окажется не более чем в полтора раза выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в том или ином регионе России за второй квартал предыдущего года.
В начале 2018 года Путин пообещал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен до уровня прожиточного минимума на восемь месяцев намеченного ранее срока — уже с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года. По словам президента, позитивный эффект от повышения МРОТ почувствуют около 4 млн человек.
По данным Росстата, в среднем в январе—сентябре 2017 года доходы ниже прожиточного минимума в России имели 20,3 млн человек, или 13,8% населения страны.