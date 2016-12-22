Голикова отнесла к числу причин бедности россиян экономию на соцрасходах

Глава Счетной палаты связала появление большого числа живущих за чертой бедности с сокращением возможностей бюджетов после падения цен на нефть в 2015–2016 годах

Татьяна Голикова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Большое число бедных в России (по последним из опубликованных данных Росстата, за чертой бедности живут свыше 13% населения) объясняется экономической ситуацией, которая складывалась в 2015–2016 годах, полагает глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

«Понятно, что упали цены на нефть, возможности бюджета сократились, бюджетов даже, не федерального, а бюджетов сократились. И, чего там скрывать, очень многие руководители, в том числе и регионов, пытаются сэкономить на социальных расходах, когда существенно сужаются возможности для маневра», — сказала Голикова в интервью телеканалу РБК.

Глава Счетной палаты напомнила, что в результате сокращения доходов бюджета власти «поджали расходы, которые связаны с населением». По мере изменения приоритетов экономической политики ситуация, по словам Голиковой, начнет улучшаться.

«Почему я так говорю, потому что все-таки в конце 2017 года был принят ряд решений и реализован, в том числе по повышению заработной платы. Мы видим реальный рост зарплат бюджетников, хоть и небольшой, но тем не менее реальный рост, и не только бюджетников, но и вообще заработных плат в экономике», — пояснила Голикова.