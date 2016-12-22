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Путин пообещал досрочно уравнять МРОТ и прожиточный минимум
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Путин пообещал досрочно уравнять МРОТ и прожиточный минимум
Политика, 10 янв, 16:23
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Путин пообещал досрочно уравнять МРОТ и прожиточный минимум
По словам президента, минимальный размер оплаты труда будет повышен до уровня прожиточного минимума уже с 1 мая 2018 года
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен до уровня прожиточного минимума на восемь месяцев раньше срока, пообещал президент России Владимир Путин. По его словам, в связи с улучшением состояния экономики страны МРОТ смогут уравнять с прожиточным минимумом уже с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее.

Глава государства пояснил, что позитивный эффект от повышения МРОТ почувствует около 4 млн человек.

«Это не только те, кто работает в государственных и муниципальных учреждениях, но это и те, кто работает на малых предприятиях, это определенная часть работающих пенсионеров», — пояснил президент, напомнив, что от уровня МРОТ зависит и размер пособий для беременных, выплат в связи с родами или временной нетрудоспособностью (цитата по «Интерфаксу»).

Общий знаменатель: МРОТ сравняют с прожиточным минимумом

В конце декабря прошлого года Путин подписал закон о поэтапном повышении уровня МРОТ. С 1 января 2018 года он был увеличен до 9489 руб., что составляет 85% от установленного по итогам третьего квартала 2017 года уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения (11160 руб.).

Согласно тому же закону МРОТ и прожиточный минимум должны сравняться 1 января 2019 года, с этого момента МРОТ должен ежегодно устанавливаться на уровне прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года или даже выше, если величина прожиточного минимума вдруг опустилась ниже уровня предыдущего года.

Если идущий на четвертый президентский срок Путин сдержит сделанное в преддверии назначенных на 18 марта выборов обещание, то с 1 мая МРОТ может быть увеличен до 11163 руб. (размер прожиточного минимума для трудоспособного населения по итогам второго квартала 2017 года).

Минтруд в ближайшее время подготовит законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения, цитирует пресс-служба ведомства министра труда и соцзащиты Максима Топилина. «С 1 мая этого года работодатель не сможет платить работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени, заработную плату ниже 11163 руб.», — подчеркнул он. По его словам, Минтруд и Минфин в настоящее время проводят оценку дополнительной потребности в финансовых средствах для досрочного повышения МРОТ.

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В конце 2016 года вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что на официально установленный в России минимум прожить «практически невозможно». Но пока даже равную прожиточному минимуму зарплату в России получают далеко не все. В марте 2017 года Голодец оценила число россиян, получающих зарплату на уровне МРОТ (на тот момент он составлял 7,5 тыс. руб., с 1 июля 2017 года был повышен до 7,8 тыс. руб.), почти в 5 млн человек.

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«У нас нет такой квалификации, которая достойна такой зарплаты — 7,5 тыс. руб. Даже если человек только закончил образовательную школу, то его труд должен оцениваться на несколько другом уровне», — сказала Голодец, назвав бедность работающего населения уникальным явлением в социальной сфере.

По данным Росстата, в третьем квартале 2017 года доходы ниже прожиточного минимума в России имели 20,3 млн человек, ​ или 13,8% населения страны.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: МРОТ , прожиточный минимум , увеличение МРОТ
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