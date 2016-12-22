Комиссия одобрила прошение экс-сенатора Изместьева на помилование

Комиссия по помилованиям дала положительное заключение на прошение экс-сенатора Игоря Изместьева, осужденного пожизненно за организацию заказных убийств. Правозащитники опасаются, что он может не попасть в список за 2017 год

Игорь Изместьев. 2010 год (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Московская комиссия по вопросам помилования дала положительное заключение на прошение пожизненно осужденного за организацию заказных убийств бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву.

О положительном заключении сообщает также «Интерфакс» со ссылкой на мать заключенного политика Тамару Изместьеву.

Правозащитница опасается, что сенатор может не попасть в рекомендательные списки 2017 года. По ее словам, накануне, 28 декабря, в администрации президента ей сообщили, что к ним не пришло дело Изместьева из московской комиссии по помилованиям. После этого Алексеева обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, которая в свою очередь направила запрос в управление при администрации президента, которое занимается помилованиями.

«И дело нашлось, слава Богу. Но теперь меня волнует то, что было сказано московской комиссией, — что дело надо передать в администрацию президента до 25 декабря, а оно нашлось только сегодня. Могут сказать: «Всё, время ушло, и мы не включаем в список на этот год», — опасается Алексеева.

Тамара Изместьева добавила, что из московской комиссии документы были переданы в управление администрации президента еще 14 декабря.

О том, что Изместьев подал прощение о помиловании, стало известно в августе этого года. Людмила Алексеева еще в июле рассказывала, что лично просила президента Владимира Путина помиловать бывшего сенатора. «Я убеждена, что он не виновен. Я много лет занимаюсь этим делом, я добивалась пересмотра судебного решения, но это дохлое дело. С моей точки зрения, он не виновен», — говорила Алексеева.

Игорь Изместьев был сенатором от Башкирии с 2001 по 2006 год, в 2007 году его задержали по обвинению в организации заказных убийств, руководстве преступной группировкой и подготовке теракта. В частности, Изместьева обвиняли в покушении на сына бывшего президента Башкирии Урала Рахимова, а также в убийствах нотариуса Галины Перепелкиной и главного бухгалтера «Башнефтьхимтора» Валерия Сперанского. В 2010 году Изместьева приговорили к пожизненному заключению.