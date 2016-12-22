Власти рассказали о взявшей «удар на себя» учительнице при резне в Перми

Учительница не покинула класс школы №127, когда в него ворвались подростки с ножами, а «сделала все, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей», рассказала пермская чиновница

Фото: Игорь Катаев / РИА Новости

Во время драки подростков с ножами в пермской школе №127 учительница Наталья Шагулина «приняла весь удар на себя», рассказала РБК руководитель городского департамента образования Людмила Гаджиева.

Чиновница рассказала, что у преподавательницы «большой педагогический стаж», от 25 лет, и с классом был «полный контакт». «В этой школе [учительница] работает очень давно и зарекомендовала себя только с самой положительной стороны. Очень любит детей, ее очень любят родители», — отметила Гаджиева.

По словам руководителя департамента, когда «эти два подростка ворвались в класс», учительница «приняла весь удар на себя». «Она не ушла из класса, а сделала все, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей, поэтому и получилось, что у нее больше всех ножевых ранений», — подчеркнула она, добавив, что, по мнению властей города, это «мужественный геройский поступок».

«Слава богу, что у нас есть такие достойные учителя, которые даже в экстренной ситуации ведут себя очень правильно», — заключила Гаджиева.

У Шагулиной двое детей, дочь учится в шестом классе в этой же школе.

Утром в понедельник, 15 января, двое подростков напали на преподавателя и учеников 4 «Б» класса школы №127. Один из нападавших, учащийся 11-го класса, прошел в здание школы по собственному пропуску. Как попал туда второй нападавший, бывший учащийся, неизвестно. По словам источника РБК, знакомого с ходом расследования, подростки умышленно зашли в расположенный на третьем этаже кабинет труда, где урок вела Шагулина, и напали на нее. Они несколько раз ударили 47-летнюю женщину в шею и грудь, затем попытались напасть на школьников. Некоторым удалось убежать, и они направились в торговый центр «Кит», расположенный по соседству, где сообщили охраннику о нападении. Именно он и вызвал правоохранителей.

После нападения на детей подростки спустились в вестибюль школы, где попытались убить друг друга, собираясь таким образом покончить жизнь самоубийством после поножовщины, рассказал собеседник РБК.

Всего в ходе нападения пострадали 15 человек, из них учительница, 16-летний подросток и десятилетний ученик были госпитализированы в тяжелом состоянии и помещены в реанимацию. Состояние одного из нападавших оценивается как тяжелое. Еще восемь детей попали в краевую детскую больницу в состоянии средней тяжести.

Утром во вторник, 16 января, учительница пришла в себя после операции. Она находится на искусственной вентиляции легких.

Видео: РБК

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц).

16-летний Л., один из устроивших нападение на школу подростков, хотел прославиться, рассказал РБК его близкий друг. «Он был, как серая мышка, хотел, чтобы с ним все общались. Л. хотел, чтобы о нем все узнали», — сказал он. Ученик 4 класса рассказал собеседнику РБК, что Л. обошел учителя, а А. стоял перед классом. «Когда учительница взяла телефон, он нанес ножевые ранения, а А. не давал детям прохода, некоторые хотели в окно прыгать, кто-то смог сбежать. Был крик в школе, но думали, что это кто-то шутит, а после пожарной тревоги всех эвакуировали», — добавил он.