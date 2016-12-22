Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,82 56,21 EUR Нал. 69,46 68,73 USD Бирж. 56,48 +0,16 EUR Бирж. 68,96 -0,23 USD ЦБ. 56,39 +0,03 EUR ЦБ. 69,02 +0,21 EUR/USD 1,22 -0,01 BTC/USD Бирж. 12049,60 -1535,40 MOEX 2234,45 -1,20% RTS 1246,27 -1,43% Brent 69,60 -0,88% DJIA 25803,19 +0,89% Nasdaq 7261,06 +0,68% FTSE 7779,37 +0,13%
Власти рассказали о взявшей «удар на себя» учительнице при резне в Перми
Лента новостей
Китайцы отказались выводить на авторынок США бренд Trumpchi 13:58, Бизнес Курс биткоина обвалился на 40% с декабрьских максимумов 13:48, Деньги СК возбудил дело после нападения на полицейских в Дагестане 13:47, Общество МОК обсудит использование российскими атлетами советского флага и гимна 13:43, Общество Чулпан Хаматова и Виктория Исакова пришли на суд по делу Серебренникова 13:30, Общество Башкирия пожелала получить четверть от выплаты АФК «Система» «Башнефти» 13:27, Экономика СМИ сообщили о переходе в «Динамо» футболиста сборной России 13:22, Спорт Песков напомнил о других социологах в ответ на вопрос о Левада-центре 13:20, Политика В ДТП с микроавтобусом в Бурятии пострадали несколько журналистов 13:17, Общество Тест: как составить психологический портрет своего клиента 13:14, РБК и МегаФон На тайском курорте задержали россиянку и американца за продажу наркотиков 13:12, Общество Алексеева рассказала о включении Изместьева в список на помилование 13:09, Общество На Филиппинах проснулся вулкан Майон 13:08, Общество В Думе предложили в разы увеличить штраф за отсутствие ОСАГО 13:00, Общество Посол Евросоюза назвал условие нормализации отношений с Россией 12:57, Политика Пропасть в 86 лет: Bentley Flying Spur против Pierce-Arrow Model 54 12:56, Авто Шувалов назвал «слухом» введение прогрессивной планки подоходного налога 12:56, Экономика В Германии при наезде школьного автобуса на магазин пострадали 48 человек 12:49, Общество На севере Косово убит лидер движения местных сербов 12:44, Политика В Кремле ответили на жалобу Зюганова о «шельмовании» кандидата от КПРФ 12:37, Политика Силуанов упрекнул регионы в попытках «получить больше денег из центра» 12:36, Экономика Белоусов заявил о близости расчетов Кремля и Центра Кудрина по бюджету 12:29, Экономика Поклонская ответила на слова Собчак о неполноценности прав жителей Крыма 12:27, Общество Скворцова назвала главным медицинским приоритетом 2018 года онкологию 12:20, Общество Без раздражения: как big data помогает рекламе попасть в цель 12:18, РБК и МегаФон В штабе Путина ответили на сообщения о нарушениях при сборе подписей 12:14, Политика
Власти рассказали о взявшей «удар на себя» учительнице при резне в Перми
Общество, 11:06
0
Власти рассказали о взявшей «удар на себя» учительнице при резне в Перми
Учительница не покинула класс школы №127, когда в него ворвались подростки с ножами, а «сделала все, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей», рассказала пермская чиновница
Фото: Игорь Катаев / РИА Новости

Во время драки подростков с ножами в пермской школе №127 учительница Наталья Шагулина «приняла весь удар на себя», рассказала РБК руководитель городского департамента образования Людмила Гаджиева.

Чиновница рассказала, что у преподавательницы «большой педагогический стаж», от 25 лет, и с классом был «полный контакт». «В этой школе [учительница] работает очень давно и зарекомендовала себя только с самой положительной стороны. Очень любит детей, ее очень любят родители», — отметила Гаджиева.

Драка вооруженных ножами школьников в Перми. Фоторепортаж Еще 5 фото
Фотогалерея

По словам руководителя департамента, когда «эти два подростка ворвались в класс», учительница «приняла весь удар на себя». «Она не ушла из класса, а сделала все, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей, поэтому и получилось, что у нее больше всех ножевых ранений», — подчеркнула она, добавив, что, по мнению властей города, это «мужественный геройский поступок».

«Слава богу, что у нас есть такие достойные учителя, которые даже в экстренной ситуации ведут себя очень правильно», — заключила Гаджиева.

У Шагулиной двое детей, дочь учится в шестом классе в этой же школе.

Стрельба и поножовщина: как в России вспыхивали конфликты в школах Еще 3 фото
Фотогалерея

Утром в понедельник, 15 января, двое подростков напали на преподавателя и учеников 4 «Б» класса школы №127. Один из нападавших, учащийся 11-го класса, прошел в здание школы по собственному пропуску. Как попал туда второй нападавший, бывший учащийся, неизвестно. По словам источника РБК, знакомого с ходом расследования, подростки умышленно зашли в расположенный на третьем этаже кабинет труда, где урок вела Шагулина, и напали на нее. Они несколько раз ударили 47-летнюю женщину в шею и грудь, затем попытались напасть на школьников. Некоторым удалось убежать, и они направились в торговый центр «Кит», расположенный по соседству, где сообщили охраннику о нападении. Именно он и вызвал правоохранителей.

После нападения на детей подростки спустились в вестибюль школы, где попытались убить друг друга, собираясь таким образом покончить жизнь самоубийством после поножовщины, рассказал собеседник РБК.

Поножовщина в Перми: что привело к нападению подростков на школу
Общество

Всего в ходе нападения пострадали 15 человек, из них учительница, 16-летний подросток и десятилетний ученик были госпитализированы в тяжелом состоянии и помещены в реанимацию. Состояние одного из нападавших оценивается как тяжелое. Еще восемь детей попали в краевую детскую больницу в состоянии средней тяжести.

Утром во вторник, 16 января, учительница пришла в себя после операции. Она находится на искусственной вентиляции легких.

Видео: РБК

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц).

16-летний Л., один из устроивших нападение на школу подростков, хотел прославиться, рассказал РБК его близкий друг. «Он был, как серая мышка, хотел, чтобы с ним все общались. Л. хотел, чтобы о нем все узнали», — сказал он. Ученик 4 класса рассказал собеседнику РБК, что Л. обошел учителя, а А. стоял перед классом. «Когда учительница взяла телефон, он нанес ножевые ранения, а А. не давал детям прохода, некоторые хотели в окно прыгать, кто-то смог сбежать. Был крик в школе, но думали, что это кто-то шутит, а после пожарной тревоги всех эвакуировали», — добавил он.

Авторы: Павел Казарновский, Егор Губернаторов, Илья Немченко.
Теги: Пермь , поножовщина
Главное
Силуанов упрекнул регионы в попытках «получить больше денег из центра» Экономика
Материалы по теме
Пострадавшая при резне в пермской школе учительница пришла в себя Общество
Поножовщина в Перми: что привело к нападению подростков на школу Общество
Росгвардия проверит охраняющие школы ЧОПы после драки в Перми Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.